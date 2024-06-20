В Чувашии открыт первый частный промышленный технопарк «АБАТ»

На площади более 6 гектаров и с инвестициями в 875 млн рублей он сосредоточен на производстве оборудования для пищевой промышленности и предлагает резидентам льготные условия и доступ к необходимой инфраструктуре.

Технопарк привлек четырех резидентов. И «Завод моечных машин», вступивший в декабре, уже показал значительные успехи: удвоено число сотрудников до 80 человек, бюджетные поступления достигли 4 млн рублей, а общий объем выручки составил 125 млн рублей, демонстрируя уверенный рост.

В январе здесь начала работу компания «Фросто», в апреле — «Электропровод», а в мае — «Трубные технологии». К концу 2024 года технопарк планирует принять еще пять резидентов, а к 2032 году число предприятий достигнет девяти, с созданием 140 рабочих мест и выручкой в 4,7 млрд рублей. Такие достижения становятся возможными благодаря проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Создание таких частных технопарков – это одно из эффективных направлений поддержки бизнеса, когда есть действующее крупное предприятие, являющееся локомотивом и может объединить вокруг себя малые предприятия, создает инфраструктуру для всех. Создание таких мощно оборудованных площадок, сопровождение с точки зрения сбыта – эффективная форма поддержки», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев, поздравив предпринимательское сообщество республики с важным событием.

Источник: чувашинформ.рф