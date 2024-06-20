В Красноярском крае появится новая школа

В Красноярском крае построят школу на 115 мест. Здание высотой в три этажа возведут в селе Талое Ирбейского района. Подрядную организацию на выполнение работ выберут по итогам электронного аукциона, сообщает RosTender.info.

На строительство запланировано потратить 433 млн рублей из средств краевого бюджета. Заявки на участие можно подавать до 27 июня.

В здании образовательного учреждения разместятся библиотека (информационный центр) и учебные классы с лаборантской. Первых учеников школа сможет принять после 30 ноября 2025 года.