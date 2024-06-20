В Красноярском крае появится новая школа
4 часа назад
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В Красноярском крае построят школу на 115 мест. Здание высотой в три этажа возведут в селе Талое Ирбейского района. Подрядную организацию на выполнение работ выберут по итогам электронного аукциона, сообщает RosTender.info.
На строительство запланировано потратить 433 млн рублей из средств краевого бюджета. Заявки на участие можно подавать до 27 июня.
В здании образовательного учреждения разместятся библиотека (информационный центр) и учебные классы с лаборантской. Первых учеников школа сможет принять после 30 ноября 2025 года.
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Эн+ и Иркутская область подписали соглашение о строительстве новых генерирующих мощностей
07 июн. 2024, 11:30:08
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«Россети Московский регион» подписали соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области о сотрудничестве
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«Россети Ленэнерго» заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией энергетических предприятий СЗФО
06 июн. 2024, 14:15:22
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«Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систэм Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании
06 июн. 2024, 13:15:22
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В Бежецком районе отремонтируют автодорогу общего пользования межмуниципального значения
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В Бежецком районе выполнят работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Михайлова Гора - Еськи на участках км 0+000 - 1+510, км 1+535 - 5+190 и км 5+225 - 15+000, сообщает RosTender.info. Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» принимает заявки на участие в тендере до 20...
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В Волгоградской области выполнят работы по реконструкции напорного трубопровода от ГНС № 1 (две нитки) Городищенской оросительной системы, сообщает RosTender.info. ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» принимает заявки на участие в тендере до 21 июня. С победителем заключается контракт на сумму 976 млн рублей из средств инвестиций из федерального бюджета. Работы проводятс...
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03 июн. 2024, 17:00:07
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