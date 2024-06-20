В Липецкой области запущено движение современных низкопольных трамваев по обновленному участку путей

3 часа назад
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Источник:
Министерство транспорта Р...
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В Липецкой области открыто движение по первому реконструированному участку трамвайных путей в рамках реализации федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта.  Новые трамваи запущены по укороченному маршруту № 2 (от остановки «Полиграфический комплекс» до остановки «Памятник Танкистам»).

Всего программой до 2025 года в Липецке предусмотрены реконструкция 40,8 км путей, строительство 5,2 км новых линий, а также модернизация депо. По состоянию на конец мая 2024 года демонтировано в общей сложности более 21 км путей, уложено 13,7 км.

В строительстве новых путей используются современные бесшовные рельсы, а также технологии, снижающие и поглощающие звук и вибрацию. Ход подвижного состава по такому пути становится плавным и практически бесшумным – по уровню шума трамвай теперь сравним с современным электробусом.

На сегодняшний день в город поставлены все 46 современных низкопольных трамваев, предусмотренных концессионным соглашением. Все поставленные трамваи отечественного производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

В отличие от классических трамвайных вагонов конструкция этого вида транспорта предполагает, что пол трамвая всегда находится на одном уровне с платформой на остановках или тротуаром. Это позволяет создавать безбарьерное городское пространство. Таким образом, общественный транспорт становится удобнее и доступнее для всех категорий граждан, включая пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, родителей с колясками и пожилых людей. Новые трамваи оборудованы интеллектуальной системой контроля за состоянием водителя, системой видеонаблюдения, климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Кроме того, в рамках реализации программы запущена цифровая платформа по управлению общественным транспортом. Она включает 8 модулей, выполняющих различные функции – от информирования пассажиров до установки «умных» светофоров, которые позволяют оптимизировать движение на маршрутах и повышают удобство, прогнозируемость и пропускную способность общественного транспорта.

Помимо этого, в рамках программы планируется благоустройство прилегающих территорий, установка новых современных остановочных комплексов и элементов освещения.

В 2023 году Правительством Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации запущена Программа Комплексного развития городского электрического транспорта.

Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в 10 регионах – Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях. Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального и региональных бюджетов, кредитов «ВЭБ.РФ» и частных инвестиций.

Во всех регионах, в которых реализуется программа, ФАУ «РОСДОРНИИ» обеспечивает контроль качества работ по обновлению инфраструктуры.

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