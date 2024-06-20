За 5 месяцев 2024 года промышленный рост в Якутии составил 9,7%

Промышленный рост в Республике Саха (Якутия) в 2024 году оставил 9,7%. Об этом глава региона Айсен Николаев сообщил Президенту РФ Владимиру Путина в ходе его рабочей поездки в Якутию 18 июня.

«По итогам 5 месяцев промышленный рост у нас в Якутии составил 9,7% по сравнению с прошлым годом. ВРП увеличился на 5,6% Мы по всем показателям показываем очень хорошие результаты», – сказал Айсен Николаев.

Он отметил, что в республике добыто угля на 80% больше, чем за 4 месяца прошлого года, рост отмечается также в добыче золота, алмазов, нефти и газа.

«В целом инвестиционная привлекательность у нас тоже растёт. За прошлый год мы рекордсмены Дальнего Востока – 739 миллиардов рублей было, сейчас, по итогам первого квартала, на 4,5% в сопоставимых ценах выросли инвестиции», —отметил глава Якутии.

Среди крупнейших инвесторов в экономику региона он назвал АК «АЛРОСА», «Газпром», «Роснефть», а также «Эльгауголь», «Нордголд», «Полиметалл».

«За прошлый год бюджет исполнен уверенно: 269 миллиардов рублей – консолидированный бюджет республики, налоговые и неналоговые доходы. Это лучший показатель за всё время: 19-е место в стране и первое – на Дальнем Востоке. Это, конечно же, нам помогает решать многие задачи социального развития», — сообщил Николаев.

Среди крупнейших инвестпроектов республики он назвал проект «Мир Глубокий», который АК «АЛРОСА» реализует в Мирнинском районе Якутии, на одном из крупнейших в мире месторождений алмазов; строительство Новоленской ТЭС установленной мощностью 550 МВт, которое ведет группа «Интер РАО».

Отдельное внимание было уделено Кючусскому кластеру, который основывается на золоторудном месторождении Кючус и месторождении олова Ручей Тирехтях и Депутатском месторождении олова в арктических районах республики.

«В Арктике мы начинаем проект по добыче золота, по нему будет строиться первая в мире двухблочная атомная станция малой мощности. Кластер потянет за собой, конечно, и золото, и олово, и ряд других месторождений могут там начинать разрабатываться. Это, конечно, новая жизнь для Арктики, для повышения качества жизни людей», — подчеркнул Николаев.

Помимо Кючусского кластера, атомная станция малой мощности будет снабжать энергией близлежащие населенные пункты Усть-Янского и Верхоянского районов Якутии. Как отметил глава республики, проект коренным образом изменит работу по энергообеспечению населенных пунктов в труднодоступных территориях, обеспечит колоссальную экономию средств на завоз топлива в Арктику.

Глава Якутии также попросил Президента поддержать реконструкцию аэропортов Усть-Куйги и Ленска.

«По магистральной инфраструктуре мы 10 аэропортов сделали благодаря программе. В этом году планируется сделать еще четыре. Но два аэропорта - Усть-Куйга, где как раз где атомная станция малой мощности будет, и Ленск, центр западной Якутии, нефтегазовый — мы будем просить вас поддержать», - сказал Айсен Николаев.

В рамках действующего «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» в Якутии до конца 2024 года ведется работа по реконструкции 14 аэропортовых комплексов.

Айсен Николаев также рассказал главе государства о ходе реализации Эльгинского угольного проекта.