За 5 месяцев 2024 года промышленный рост в Якутии составил 9,7%

4 часа назад
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Промышленный рост в Республике Саха (Якутия) в 2024 году оставил 9,7%. Об этом глава региона Айсен Николаев сообщил Президенту РФ Владимиру Путина в ходе его рабочей поездки в Якутию 18 июня.

«По итогам 5 месяцев промышленный рост у нас в Якутии составил 9,7% по сравнению с прошлым годом. ВРП увеличился на 5,6% Мы по всем показателям показываем очень хорошие результаты», – сказал Айсен Николаев.

Он отметил, что в республике добыто угля на 80% больше, чем за 4 месяца прошлого года, рост отмечается также в добыче золота, алмазов, нефти и газа.

«В целом инвестиционная привлекательность у нас тоже растёт. За прошлый год мы рекордсмены Дальнего Востока – 739 миллиардов рублей было, сейчас, по итогам первого квартала, на 4,5% в сопоставимых ценах выросли инвестиции», —отметил глава Якутии.

Среди крупнейших инвесторов в экономику региона он назвал АК «АЛРОСА», «Газпром», «Роснефть», а также «Эльгауголь», «Нордголд», «Полиметалл».

«За прошлый год бюджет исполнен уверенно: 269 миллиардов рублей – консолидированный бюджет республики, налоговые и неналоговые доходы. Это лучший показатель за всё время: 19-е место в стране и первое – на Дальнем Востоке. Это, конечно же, нам помогает решать многие задачи социального развития», — сообщил Николаев.

Среди крупнейших инвестпроектов республики он назвал проект «Мир Глубокий», который АК «АЛРОСА» реализует в Мирнинском районе Якутии, на одном из крупнейших в мире месторождений алмазов; строительство Новоленской ТЭС установленной мощностью 550 МВт, которое ведет группа «Интер РАО».

Отдельное внимание было уделено Кючусскому кластеру, который основывается на золоторудном месторождении Кючус и месторождении олова Ручей Тирехтях и Депутатском месторождении олова в арктических районах республики.

«В Арктике мы начинаем проект по добыче золота, по нему будет строиться первая в мире двухблочная атомная станция малой мощности. Кластер потянет за собой, конечно, и золото, и олово, и ряд других месторождений могут там начинать разрабатываться. Это, конечно, новая жизнь для Арктики, для повышения качества жизни людей», — подчеркнул Николаев.

Помимо Кючусского кластера, атомная станция малой мощности будет снабжать энергией близлежащие населенные пункты Усть-Янского и Верхоянского районов Якутии. Как отметил глава республики, проект коренным образом изменит работу по энергообеспечению населенных пунктов в труднодоступных территориях, обеспечит колоссальную экономию средств на завоз топлива в Арктику.

Глава Якутии также попросил Президента поддержать реконструкцию аэропортов Усть-Куйги и Ленска.

«По магистральной инфраструктуре мы 10 аэропортов сделали благодаря программе. В этом году планируется сделать еще четыре. Но два аэропорта - Усть-Куйга, где как раз где атомная станция малой мощности будет, и Ленск, центр западной Якутии, нефтегазовый — мы будем просить вас поддержать», - сказал Айсен Николаев.

В рамках действующего «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» в Якутии до конца 2024 года ведется работа по реконструкции 14 аэропортовых комплексов.

Айсен Николаев также рассказал главе государства о ходе реализации Эльгинского угольного проекта.

«Это уникальный проект, который на глазах преображает южную Якутию, север Хабаровского края. Несколько лет назад там ничего не было, добыча еле шла. Сейчас там почти 30 с лишним миллионов тонн добычи уже может быть запросто обеспечено, уже 7 фабрик построены общей мощностью 28 миллионов тонн, аэропорт построен, железная дорога строится, по которой в этом году уже пробные составы пойдут. В следующем году уже отгрузка начнётся на глубоководный порт, который строится в Хабаровском крае. Конечно, просто грандиозно, когда смотришь. Это не только гордость за страну, гордость за человека, что человек может сделать такое за столь короткий период. Огромная стройка и огромные, хорошие результаты. В результате этого мы уже первая страна в мире по коксующемуся углю», — подчеркнул Николаев.

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