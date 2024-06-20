День клиента IEK в Москве: общение с экспертами и масштабная экспозиция IEK GROUP на выставке «ЭЛЕКТРО-2024»

В столице, в рамках выставки «ЭЛЕКТРО-2024», состоялся День клиента IEK. Его посетило более 200 гостей из Москвы, Костромы, Ярославля, Иванова, Твери и Калуги. Мероприятие объединило представителей крупнейших ретейлеров, застройщиков и специалистов сферы ЖКХ.

Деловую программу открыл исполнительный директор IEK GROUP Михаил Горбачев. Он познакомил гостей с компанией, рассказал о её решениях и сервисах. В дальнейших выступлениях специалисты IEK GROUP представили новинки торговых марок компании и бизнес-платформу — инструмент для прямого взаимодействия с партнёрами.

Главная ценность Дня клиента — ваша обратная связь. На каждом выступлении гости мероприятия смогли задать все интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы от экспертов IEK GROUP. А финалом деловой части стал розыгрыш полезных подарков в новом фирменном стиле IEK.

На этом День клиента в Москве не закончился. После деловой части гости познакомились с масштабной экспозицией IEK GROUP на «ЭЛЕКТРО-2024», где были представлены высокотехнологичные комплексные решения, а также стали свидетелями упорной борьбы финалистов VII Открытого чемпионата электриков IEK за главный приз.

Московский День клиента IEK стал завершающим в 2024 году. Очные встречи с вами — всегда особое событие для нас. Напоминаем, что мы открыты и доступны для связи. Вы всегда можете обратиться за технической поддержкой по телефону или электронной почте, а также задать вопрос специалистам IEK GROUP через бизнес-платформу.