РусГидро выступает за активное освоение гидропотенциала России

Группа РусГидро, флагман зеленой электроэнергетики России, ориентирована на обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования энергообъектов, устойчивое развитие производства электроэнергии с фокусом на низкоуглеродное развитие. Об этом шла речь на круглом столе «Развитие гидроэнергетики: импульс для региональной экономики» в рамках проходящего в Москве VIII Всероссийского водного конгресса.

Как отметили в ходе круглого стола представители РусГидро, гидроэнергетика – это ключевой элемент и долгосрочный источник чистой возобновляемой энергии. Гидроэлектростанции – один из самых чистых видов генерации, не использующих сжигание топлива.

Во всем мире гидропотенциал уже значительно освоен или активно стремится к освоению. Россия занимает второе место в мире по имеющимся запасам гидроэнергетических ресурсов, из которых сейчас используется только 22%. Таким образом у России большой неосвоенный гидропотенциал, это серьезный стратегический ресурс для роста экономики страны и регионов.

Говоря об освоении гидропотенциала, в РусГидро отмечают, что водохранилище ГЭС – это объект использования и регулирования множества водопользователей, поскольку имеет большое количество «неэнергетических» эффектов: питьевая вода, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, защита от паводков, развитие судоходства, промышленного и экотуризма и т. д.

Однако на этапе обсуждения проекта строительства новой ГЭС большинство будущих водопользователей считают водохранилище необходимым исключительно для выработки электроэнергии и себя никак не проявляют. И только когда станция построена и становится действующим гидроэнергетическим объектом, заинтересованные водопользователи начинают активно включаются в Межведомственную рабочую группу и участвуют в управлении режимами работы водохранилища ГЭС в интересах развития различных отраслей от судоходства до водопользования.

В связи с этим в РусГидро считают важным не только осуществлять управление и оптимизацию режимов работы водохранилищ, но и заранее договориться о мерах межотраслевой и государственной поддержки развития гидроэнергетики. Представители РусГидро подчеркивают, что необходима коллективная работа по формированию новой нормативной правовой базы по проектированию, строительству и эксплуатации водохранилищ, поскольку они являются объектами федеральной собственности и используются в интересах большого количества хозяйствующих субъектов.

Развитие гидроэнергетики в условиях роста энергопотребления по всей стране, особенно на Дальнем Востоке, а также учитывая постепенный вывод старых изношенных мощностей в энергосистеме приобретает большее значение. Участники круглого стола сошлись во мнении, что сегодня у России есть все для дальнейшего развития гидроэнергетики. В этой сфере страна обладаем полным технологическим суверенитетом: инжиниринговые и строительные дивизионы РусГидро могут проводить изыскания, проектировать и строить ГТС и ГЭС любой сложности, а отечественные энергомашиностроительные предприятия уже сегодня производят все необходимое оборудование: гидротурбины, генераторы, трансформаторы. Сегодня крайне важно сберечь уникальные компетенции российский инженерной школы и традиции российской гидроэнергетики.

Напомним, в настоящий момент РусГидро проектирует две крупные ГЭС в Амурской области: Нижне-Зейскую (400 МВт) и Селемджинскую ГЭС (100 МВт). Их ключевой задачей станет борьба с разрушительными паводками в бассейне Амура путем задержки паводкового стока в водохранилищах. По расчетам проектировщиков, новые электростанции обеспечат защиту от паводков до 1 млн человек.