Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает рассказывать про все этапы производства

Мы уже показали, как отливаются медные анодные пластины в роторной печи, как в цехе электролиза из них получается чистая катодная медь, как катоды вновь отправляются в печь, чтобы стать катанкой – основой для токопроводящей жилы кабеля и электротехнической шины.

В огромном цехе, рядом с индукционной печью, расположены длинномерные линии металлопроката, которые выпускают медные профили различной формы методом непрерывной экструзии Conform 500. С линий сходят такие изделия, как медный пруток круглого сечения, медный трос, проволока, стренга, медный профиль. Но основной выпуск приходится на электротехническую шину.

Шина необходима для распределения и подачи электричества в электрощитах промышленных и жилых зданий. Также шины востребованы в микроэлектронике, радиотехнике, в медицинской, военной, авиационной и космической областях.

Шина изготавливается из электротехнической меди марки М1, которая обладает высокой пропускной способностью. На Заводе производится как мягкая, так и твердая шина, которая строго соответствует всем параметрам ГОСТ.

Смотрите весь путь, который проделывает медная катанка, чтобы стать шиной.

На следующей неделе покажем, как производится кабель: от получения токопроводящих жил до покрытия его защитной оболочкой.