В ДНР инвестируют 30 млрд рублей в строительство электрометаллургического завода

3 часа назад
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Источник:
ТАСС

Завод по переработке металлолома, который намерены построить в Мариуполе, будет выпускать арматурную сталь, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Донбасса.

"Сумма инвестиций по проекту строительства электрометаллургического завода по переработке металлического лома в Мариуполе составит 30 млрд рублей. Инвестором выступит ООО "Мариупольский металлургический завод", - сказано в сообщении.

На предприятии будет налажено производство арматурной стали. Кроме того, компания "Электрояр Донбасс" намерена организовать в приморском городе выпуск электрощитовой продукции и трансформаторных подстанций. В проект планируют вложить около 100 млн рублей. Производство разместят на площади 14 га.

Во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил об одобрении Инвестиционным комитетом региона 20 проектов, включая возведение завода по переработке лома и организацию производства электрощитовой продукции. 

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