Чувашия заявила о реализации проекта «Цифровой энергорегион»

Об этом сказал Глава Чувашии Олег Николаев на прошедшей на полях Чебоксарского экономического форума стратегической сессии «Мегапроекты устойчивого развития Чувашской Республики: Цифровой энергорегион».

«Президент России дал понять, что все намеченные планы остаются незыблемыми, в том числе по достижению нулевого углеродного следа через обеспечение устойчивого развития. Одной из составляющих этой работы является надежное энергообеспечение всех жизненных процессов. Взяв на себя смелость, исходя из наработок, которые имеются в Чувашии, прежде всего у предприятий электротехнического кластера, мы запустили проект “Цифровой энергорегион”», - отметил Олег Николаев.

По его словам, внедрение проекта обеспечит загрузку производственных мощностей предприятий электротехнического кластера. До 2030 года планируется привлечение более 3 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создание более 100 высокопроизводительных рабочих мест, увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней более чем на 1,3 млрд рублей.

С производственной точки зрения предполагается сокращение времени устранения аварий на 20%, недоотпуска электрической энергии на 15%, за счет оптимизации перетоков электрической энергии и более рациональной загрузки электрических сетей – потерь электроэнергии более чем на 10%, повышение производительности труда.

Целью проекта «Цифровой энергорегион» является создание программно-аппаратного комплекса управления электрическими сетями с частичной заменой электросетевого оборудования с внедрением элементов искусственного интеллекта, обеспечивающего надежность электроснабжения региона. Комплексная модернизация системы электроснабжения необходима для обеспечения технологического суверенитета с учетом современных тенденций цифровизации. Реализация проекта осуществляется поэтапно.

На первых двух этапах в 2022-2023 годах реализован проект пилотной зоны цифрового района электрических сетей в масштабе микрорайона Новый город города Чебоксары, который позволил в режиме реального времени снимать телесигналы, телеизмерения, визуально контролировать оперативное состояние схемы электроснабжения микрорайона и дистанционно выполнять оперативные переключения электрооборудованием с рабочего места диспетчера. Внедрена геоинформационная система для паспортизации объектов электросетевого хозяйства и их отображения на карте города Чебоксары.

В 2024 году планируется создание цифровой модели схемы электрических сетей, которая будет являться основой для реализации последующих этапов проекта. Кроме того, до конца 2024 года планируется выполнить предпроектное обследование электрических сетей.

До 2028 года в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики планируется реализовать ряд задач:

разработка проектно-сметной документации;

замена устаревшего оборудования и создание дополнительных резервных связей между подстанциями;

установка на подстанциях оборудования телемеханики и телеуправления, информационной безопасности;

создание современного цифрового центра управления сетями, который будет выступать центром сбора информации, анализа и принятия решений, оснащен средствами связи и телекоммуникационным оборудованием, современной видеостеной, позволяющей отображать схему электроснабжения;

проведение НИР по инновационным методам управления системой электроснабжения региона, таким как дистанционное определение мест повреждения в кабельных и воздушных сетях и комплексы диагностики электроэнергетических объектов с применением лазерных сканеров.

создание «цифрового двойника» энергосистемы с применением технологий искусственного интеллекта для управления и мониторинга состояния электрических сетей, автоматизации и оптимизации процессов прогнозирования нагрузок и предупреждения аварийных ситуаций.

До 2030 года вновь подключаемая дополнительная мощность объектов социальной сферы и создаваемых перспективных профильных компаний обрабатывающей промышленности Чебоксарской агломерации составит 180 МВт.

Применение технологий искусственного интеллекта позволит из указанных 180 МВт высвободить 30 МВт мощности, передаваемой по сетям в зоне Чебоксарский агломерации, что обеспечит необходимый резерв для подключения вышеуказанных проектов без дополнительных расходов на реконструкцию существующих объектов электросетевого хозяйства и повысит инвестиционную привлекательность данных объектов.

В соответствии со Стратегией научно технологического развития Российской Федерации на базе ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» будут созданы следующие направления: