Энергетики Каскада Кубанских ГЭС ввели в работу после капитального ремонта гидроагрегат Егорлыкской ГЭС-2

На Егорлыкской ГЭС-2 Каскада Кубанских ГЭС (филиал «РусГидро») после планового капитального ремонта введен в работу гидроагрегат №4 мощностью 3,55 МВт. Проведенные работы позволили повысить надежность и эксплуатационные характеристики турбины, гидрогенератора и вспомогательного оборудования. Плановые ремонты гидроагрегатов каскада проводят каждые пять лет.

Во время капитального ремонта гидроагрегата №4 Егорлыкской ГЭС-2 специалисты подрядной организации АО «Гидроремонт-ВКК» (подразделение в Невинномысске) отремонтировали лопасти, щелевые уплотнения рабочего колеса, провели типовой ремонт электро-гидравлического регулятора гидроагрегата, маслонапорной установки, турбинного подшипника, крышки турбины, направляющего аппарата и проточной части турбины. Подрядчики также выполнили ремонт электрической и механической части генератора: ротора, статора, системы торможения, воздухоохладителей генератора, системы технического водоснабжения и пожаротушения, провели ревизию системы возбуждения.

Всего в 2024 году в соответствии с программой ремонтов на Каскаде Кубанских ГЭС будет выполнен типовой капитальный ремонт шести гидроагрегатов на четырех гидроэлектростанциях: ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-4 и Егорлыкской ГЭС-2.

Егорлыкская ГЭС-2 находится у поселка Левоегорлыкский Изобильненского района. Водозабор осуществляется из Буферного бассейна Егорлыкской ГЭС. На Егорлыкской ГЭС-2 установлены четыре гидроагрегата общей мощностью 14,2 МВт. В зависимости от водности Егорлыкская ГЭС-2 вырабатывает около 55 млн. кВт/ч. электроэнергии в год. Введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.

Егорлыкская ГЭС-2 оснащена самым современным гидросиловым и электротехническим оборудованием, изготовленным предприятиями российского и зарубежного энергомашиностроительного комплекса. На станции установлены современные системы и устройства автоматического управления, состоящие из технологической автоматики, защиты, сигнализации, измерений и регистрации текущих параметров режима.

Егорлыкская ГЭС-2 позволяет не только использовать энергетический потенциал транзитного потока воды, но и решает важнейшие для данного региона природоохранные задачи:

защищает участок русла р. Егорлык ниже плотины буферного бассейна от размывов;

предотвращает возможное перекрытие русла р. Егорлык оползнями объемом около 12 млн. м³, что могло привести к заилению и трудностям нормальной эксплуатации Новотроицкого водохранилища - охладителя Ставропольской ГРЭС;

уменьшает вывод из сельскохозяйственного оборота пастбищных и пахотных земель;

улучшает экологическую обстановку и качество воды в р. Егорлык и Новотроицком водохранилище.

Направленный поток воды, проходя равномерно в течение суток через все гидротехнические сооружения, гидроагрегаты Егорлыкской ГЭС-2 и ее переливную стенку, гасит скорость и сокращает размывание берегов р. Егорлык.