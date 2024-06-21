«Россети Кубань» приступили к ремонту подстанции в Кореновском районе

Сотрудники Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» приступили к капитальному ремонту высоковольтной подстанции классом напряжения 35 кВ «Завод сухой сыворотки» в Кореновском районе Краснодарского края. Энергообъект снабжает электроэнергией промышленную часть города Кореновска, а также ряд социально значимых потребителей и 5,5 тысячи жителей.

Специалисты отремонтируют два трансформатора общей мощностью 50 МВА. Также будут выполнены испытания основного и вспомогательного подстанционного оборудования, произведены очистка и замена трансформаторного масла, техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

– Стабильная работа подстанций, вошедших в план ремонтной программы 2024 года, позволит повысить качество электроснабжения наших потребителей. Мы применяем современные российские технологии для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса усть-лабинского энергорайона в период прохождения сезонных нагрузок, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 62 подстанции 35-110 кВ и 2050 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 492 МВА.