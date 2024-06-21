«Россети» создали новую инфраструктуру для электроснабжения крупнейшего производителя цемента в Новосибирской области

2 часа назад
142
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
АО РЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») обеспечила 37 МВт мощности для завода «Искитимцемент» через новую сетевую инфраструктуру. Ключевым мероприятием проекта стала реконструкция подстанции 110 кВ «Искитимская», в результате которой фактически создано новое «крыло» питающего центра.

Введенная площадка оснащена двумя силовыми трансформаторами, закрытым распределительным устройством 6 кВ, современными системами релейной защиты и автоматизации технологических процессов. Специалисты «Россети Новосибирск» завершили основные работы в прошлом году. Сейчас цементное предприятие выполнило переустройство собственной инфраструктуры, что позволило реализовать технологическое присоединение действующих производств.

Итоги реализации совместного проекта подвели 20 июня в рамках выездной встречи на площадке завода.

Во время осмотра новых энергообъектов генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов подчеркнул:

«Благодаря этой подстанции нам удалось почти в 3 раза увеличить запас мощности для Искитима. Это позволило с одной стороны обеспечить растущие потребности градообразующего предприятия, а с другой стороны — высвободить мощности на действующей подстанции 110 кВ «Искитимская» и, тем самым, повысить качество и надежность электроснабжения жителей Искитима и предприятий малого бизнеса».

Со своей стороны, управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун отметил:

«Реализация данного проекта позволила повысить надежность и безопасность электроснабжения предприятия, улучшить качество передаваемой электроэнергии. Удалось значительно уменьшить эксплуатационные затраты и улучшить условия труда занятого в этой сфере персонала. Позитивные изменения произойдут и в ситуации с электроснабжением всего города».

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться
«Россети Юг» установили новый трансформатор на подстанцию «Началово» в Астраханской области
16 минут назад
В рамках реконструкции подстанции 35 кВ «Началово» специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» доставили и установили новый трансформатор отечественного производства. Транспортный вес трансформатора составляет почти 35 тонн. Мощность нового оборудования вдвое больше ранее установленного – 16 МВА. Постановка трансформатора на фундамент пот...
«Россети Кубань» приступили к ремонту подстанции в Кореновском районе
46 минут назад
Сотрудники Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» приступили к капитальному ремонту высоковольтной подстанции классом напряжения 35 кВ «Завод сухой сыворотки» в Кореновском районе Краснодарского края. Энергообъект снабжает электроэнергией промышленную часть города Кореновска, а также ряд социально значимых потребителей и 5,5 тысячи жителей. Специалисты отремонтируют дв...
Энергетики ДРСК продолжают реконструкцию подстанции «Молодёжная» в г. Арсеньев Приморского края
час назад
Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) ведут по реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Молодёжная» в Арсеньевском городском округе Приморского края. Работы проводятся в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). В настоящее время на энергообъекте завершаются пуско-наладочные работы...
«Россети Северный Кавказ» готовят к зиме подстанцию, снабжающую электроэнергией горнолыжные курорты Теберды и Домбая
час назад
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» готовят оборудование подстанции 110/10 кВ «Касаева» к предстоящему осенне-зимнему периоду. Энергообъект является основным источником питания для известных горнолыжных курортов Теберда и Домбай, а также для большинства населенных пунктов высокогорного Карачаевского района и Карача...
Филиал ПАО «Россети» обновит коммутационную аппаратуру на опорной подстанции Ленинградской энергосистемы
час назад
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступил к ремонту высоковольтных выключателей на подстанции 750 кВ «Ленинградская». Это один из ключевых питающих центров Ленинградской энергосистемы. Выполненные работы позволят повысить надежность энергообъекта. Выключатели являются одним из видов основной коммутационной электроаппаратуры. На подстанции 750 кВ «Лен...
Амгинские энергетики повышают надежность электроснабжения по магистральной линии «Сулгачи - Амга»
3 часа назад
В Амгинском улусе значительно повысится надежность электроснабжения благодаря реконструкции высоковольтной линии 35 кВ Л-41 «Сулгачи - Амга». В текущем году энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели на линии работы по увеличению сечения провода - замену провода АС-50 на АС-95. В 2024 году на участке от подстанции...
При участии ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева введены в эксплуатацию Белопорожские малые ГЭС
20 июн. 2024, 18:00:02
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (входит в Группу РусГидро) выступил генеральным проектировщиком Белопорожских малых ГЭС, введенных в эксплуатацию 6 июня 2024 г. Для Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники это успешный пример комплексного подхода к проектированию гидроэнергетических объектов с использованием научного потенциала и лабораторной базы, которыми он обладает. При подг...
Энергетики повысили надежность электроснабжения 270 потребителей населенных пунктов Раменского г.о. и г.о. Воскресенск
20 июн. 2024, 16:30:19
Более 150 потребителей дачного поселка Спутник, расположенного вблизи д. Поповка в Раменском г. о., специалисты «Мособлэнерго» произвели ремонт электрооборудования в трансформаторной подстанции ТП-367. В июне энергетики выполнили замену всех изоляторов (девяти опорных и трех проходных) в распределительном устройстве подстанции РУ-10 кВ. Д...
«Россети Московский регион» в г.о. Истра включили в работу новый объект распределительной сети
20 июн. 2024, 16:15:19
Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в городском округе Истра завершили строительно-монтажные работы и включили в схему распределительной сети новое комплектно-распределительное устройство наружной установки 10 кВ (КРУН 10 кВ). Новый КРУН 10 кВ смонтирован на участке сети протяженностью порядка 55 км. От данной линии эл...
Энергетики построили ЛЭП для подключения новых потребителей в д. Гридино
20 июн. 2024, 15:30:19
В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. В рамках их энергетики обеспечили условия для технологического присоединения новых потребителей в д. Гридино г. о. Егорьевск. В июне специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство линии электропередачи протяженностью 205 м. В ходе работ установлено 11 опор, на которые смонт...
Энергетикам «Россети Урал» предстоит демонтировать незаконно размещенные линии связи с 55 тысяч опор ЛЭП в Челябинской области
20 июн. 2024, 15:15:01
Энергетики компании «Россети Урал» завершили ревизию сетевого комплекса ООО «АЭС Инвест», приобретенного компанией в октябре 2023 г. и расположенного на территории 27 муниципальных образований Челябинской области (порядка 70 деревень, сел, поселков и городов). По итогам анализа электросетевого комплекса, ранее принадлежавшего компании-банкроту «АЭС Инвест», с...
Системный оператор подвел итоги первого отбора в рамках целевой модели управления спросом
20 июн. 2024, 14:30:23
Конкурентный отбор исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии проведен в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности с учетом изменений, принятых постановлением Правительства РФ № 461 от 12.04.2024 и утвержденными регламентами оптового рынка. Первый в рамках целевой модели конкурентный отбор проведен на период...
«Россети Юг» увеличили количество исполненных договоров техприсоединения на 21,4%
20 июн. 2024, 14:15:23
В январе-мае 2024 года «Россети Юг» исполнили почти 6,6 тыс. договоров технологического присоединения к электрическим сетям, что на 21,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Компания предоставила новым потребителям 185 МВт мощности (+13%). Наибольший объем работ по увеличению мощности и подключению новых потребителей выполнен в Ростовской области. Филиал «...
Энергетики «Россети Урал» обеспечили электроснабжение двух многоквартирных домов в городе Чусовом, предназначенных для расселения граждан из аварийного жилого фонда
20 июн. 2024, 13:15:11
Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» построили сети для электроснабжения двух новых жилых домов в городе Чусовом. В рамках выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики заменили в трансформаторной подстанции № 824 трансформатор мощностью 250 кВА на новый - мощностью 400 кВА. Кроме того, проложена кабельная линия 0,4 кВ о...
«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения более 1500 потребителей г.о. Серпухов
20 июн. 2024, 12:15:00
Энергетики «Россети Московский регион» проводят работы по ремонту и реконструкции энергооборудования распределительных сетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг. Специалисты Серпуховского района электрических сетей завершили реконструкцию воздушной линии (ВЛ) 10 кВ с питающего центра 220 кВ «Ока» протяженностью свыше 1,3 км с заменой неизолированного...
В Чувашии энергетики увеличат количество птицезащитных устройств на ЛЭП
20 июн. 2024, 12:45:00
До конца июня 2024 года работники филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» установят 18 птицезащитных устройств на воздушных линиях 110 кВ Катраси – Еласы. По состоянию на сентябрь 2023 года список птиц Чувашской республики составляет 297 видов, порядка 70 из которых включены в Красную книгу. Работу по установке ПЗУ чувашские энергетики ведут не первый год...
Филиал ПАО «Россети» провел диагностику 33 км кабельных линий, участвующих в электроснабжении Владивостока и площадок ВЭФ
20 июн. 2024, 11:30:00
Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока завершили обследование кабельных участков шести линий электропередачи 220 кВ. Плановый осмотр показал отсутствие дефектов и подтвердил надежность ЛЭП, снабжающих электроэнергией как материковую, так и островную части Владивостока. От работы этих объектов зависит в том числе энергообеспечение учебных корпусов и кампуса Дальневосточног...
Энергетики повысили надежность электроснабжения 16 тысяч жителей Югры
20 июн. 2024, 11:15:00
«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает город Покачи и Покачевское месторождение углеводородов, разработку которого ведет «Лукойл – Западная Сибирь». На повышение надежности электроснабжения нефтяной инфраструктуры и более 16 тысяч жителей региона энергокомпания направи...
Для повышения надежности электроснабжения в Таганроге Ростовской области «Россети Юг» реконструируют кабельную линию в центре города
20 июн. 2024, 10:30:01
«Россети Юг» до конца 2024 года реконструируют в Таганроге кабельную линию электропередачи, которая питает плотно населенные микрорайоны, общежитие и котельные Южного федерального университета, водонапорные станции, отделение банка. Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей портового города и снизить потери электроэнергии в распределительной сети 6 кВ....
Энергетики филиала «Пензаэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 5 месяцев
20 июн. 2024, 10:00:18
Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» продолжают работу по технологическому присоединению (ТП) к сети новых потребителей. По итогам работы за 5 месяцев текущего года они исполнили 914 договоров, из которых 231 заключены с юридическими лицами, 710 – с физическими. В ходе работ по ТП было построено и реконструировано 23,2 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 2 трансформаторные...