Сергей Романов: производство отечественных электромобилей даст стимул для развития сопутствующих отраслей экономики

2 часа назад
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Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
РЭА Минэнерго России
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Освоение производства отечественных электромобилей с высокой степенью локализации комплектующих потребует развития соответствующей сырьевой и промышленной инфраструктуры и в конечном итоге, придаст новые стимулы роста всей российской экономике.

Об этом говорил заместитель генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России Сергей Романов на круглом столе «Проекты по производству электромобилей и развитию зарядной инфраструктуры на территории Российской Федерации: достижения, перспективы, барьеры» в рамках международной выставки и форума «RENWEX-2024. Энергосбережение, зеленые технологии и электротранспорт».

«Для достижения высокой степени локализации производства действительно российского электромобиля необходимо наладить выпуск отечественных накопителей энергии и силовой электроники. Производство отечественных накопителей энергии в свою очередь связано с освоением запасов лития в нашей стране или за ее пределами. Таким образом, освоение производства отечественного электромобиля требует развития всей технологической цепочки: от добычи лития и редкоземельных элементов, через производство накопителей и силовой электроники до выпуска электромобилей и зарядных станций к ним», – подчеркнул Сергей Романов.

Заместитель руководителя РЭА Минэнерго России отметил, что развитие производства электромобилей неразрывно связано со стимулированием спроса на них. Для этого необходимо сделать покупку и последующую эксплуатацию таких машин экономически выгодной для потребителя.

«Речь идет о льготном автокредитовании для частных лиц и льготном автолизинге для юридических лиц, различных приятных бонусах в виде бесплатной парковки, бесплатного проезда по платным дорогам и льготного транспортного налога. Для производителей предусмотрены субсидирование НИОКР, механизм заключения специальных инвестиционных контрактов, а также действующие программы Фонда развития промышленности», – сказал он.

Еще одним инструментом стимулирования спроса являются целевые программы закупок электромобилей отечественного производства с их последующим выпуском на вторичный рынок после нескольких лет эксплуатации. Так можно достичь относительно быстрого насыщения рынка, позволяющего запустить рыночные механизмы развития как для обслуживания автомобилей, так и для зарядной инфраструктуры.

По словам Сергея Романова, особенностью развития электротранспорта в нашей стране является параллельная реализация программы «Народное топливо» по переводу транспорта на газомоторное топливо.

«Отсюда следует необходимость координации действий между инвесторами, транспортно-логистическими организациями, производителями отечественных электромобилей, производителями электрозаправочных станций, сетевыми организациями при выборе мест размещения электрозаправочной инфраструктуры», – отметил заместитель генерального директора Агентства.

Он добавил, что именно государственная поддержка является основным драйвером развития электромобилей как в тех странах, которые уже занимают лидирующие позиции, так и в тех, где рынок электромобилей только начинает формироваться.

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