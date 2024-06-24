Оренбургские энергетики подключили энергопринимающее устройство медно-серного комбината

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» обеспечил технологическое присоединение четырех токопроводов Медногорского медно-серного комбината на востоке Оренбургской области.

Электросетевая компания завершила электромонтажные работы первого этапа. Энергетики установили две ячейки напряжением 6 кВ на подстанции 110 кВ «Медногорская районная», что позволило ввести в эксплуатацию главный распределительный пункт 6 кВ. Исполнение условий договора технологического присоединения в рамках 2-го и 3-го этапов позволит выполнить работы по последующему строительству, комплексному испытанию и введению в эксплуатацию самой мощной газопоршневой электростанции в Оренбургской области.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Техническая возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.