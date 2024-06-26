4 млрд рублей инвестируют в реконструкцию завода по выпуску стекловолокна в Подмосковье

Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» приступила к реконструкции завода в г.о. Серпухов, который специализируется на выпуске тепло- и звукоизоляции для строительства и реконструкции зданий, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Модернизация предприятия рассчитана на 2 года и завершится во II квартале 2026. Инвестиции компании в проект оцениваются более чем в 4 млрд руб. На сегодняшний день завод производит 300 видов утеплителя, всего 1,9 млн куб.м готовой продукции в год. Модернизация позволит увеличить производственные мощности. На предприятии создано около 170 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Готовая продукция предприятия поставляется в Центральный, Уральский и Дальневосточный федеральные округа РФ, а также в страны Центральной Азии и Закавказья. На предприятии в г.о. Серпухов уже завершилась модернизация системы очистки газов на первой технологической линии. Это позволило усилить контроль за производством и свести к минимуму риски внештатных ситуаций.



Особое внимание в проекте реконструкции уделено обращению с водными ресурсами. Так, на предприятии организуют замкнутый цикл водопотребления – технологические воды не будут покидать производство. Это значительно снизит нагрузку на городской водный объект, из которого вода поступает сейчас.

«Модернизация производства позволит нашему предприятию повысить экологическую безопасность. В рамках инвестпроекта мы также заменим ключевое оборудование – стекловаренную печь, а также камеру полимеризации (места, где отвердевает ковер из минеральной ваты), модернизируем участки волокнообразования и установим новый электрофильтр», – отметил директор завода «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ» в Серпухове Алексей Артамонов.

Кроме того, завод построит новую ливневую канализацию. Это сократит объем потребления воды, а также обеспечит возврат в технологический цикл не менее 25 тыс. куб. м воды в год. Ливневая канализация будет отводиться в единую точку сброса. Этот процесс станет более управляемым. Проект планируют реализовать в 2025 году.



Помимо этого, предприятие расширит производство задувной ваты. Ее изготавливают из остатков стекловолокна. В переработку будет направляться не только не прошедшая контроль качества продукция, но и обрезки краев минераловатного полотна. Это позволит использовать 100% отходов стекловолокна. Во 2 квартале 2025 года выпуск этого материала вырастет до 175 тыс. куб.м в год.