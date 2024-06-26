Индия впервые поставила в Россию алюминий

Индия весной впервые поставила алюминий в Россию, которая сама является вторым крупнейшим в мире экспортером этого металла, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни.

В апреле Индия продала российским компаниям 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на 16,5 миллиона долларов. Это первая поставка металла в Россию как минимум с начала 2009 года - более ранних данных в открытом доступе нет.

Сама Россия является крупным экспортером этого металла - по итогам 2023 года страна была второй в мире с поставками на 6,5 миллиарда долларов.

Поставка из Индии в Россию столь значительного объема алюминия может быть связана со сложностями с его покупкой на внутреннем рынке у одного или нескольких потребителей, предположил независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов в беседе с РИА Новости.