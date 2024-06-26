Итоги конференции WIRE PLAZA: сертификация и эко повестка

С 4 по 6 июня в Москве проходила 12-я международная специализированная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE. Эффективной коммуникационной площадкой по традиции стала конференция WIRE Plaza, объединившая более 30 экспертов и десятки посетивших ее слушателей.

Второй день программы был посвящен инновационным решениям в отрасли, стандартам и сертификации в строительстве, экологической повестке и циркулярной экономике, логистике и работе с человеческими ресурсами. В числе спикеров были представители компаний Рывок, РА Русмет, Корпорации Экополис, Экостандарт, Оптималог, Патентус, Союзэкспертиза, Ancor, Solidsert.ru и других.

Дмитрий Марканов, Патентус:

Выставка – это главный индикатор жизнеспособности отрасли, а ситуация в ней выглядит благоприятной – наблюдается уверенный рост числа заявок на изобретения, а количество товарных знаков выросло за год на 37%, что свидетельствует об освоении ниш, ранее занятых крупным иностранным бизнесом. Для предпринимателей, работающих с кабельной продукцией, актуальность защиты патентов и товарных знаков остается высокой: производители успешно защищают свои патенты от конкурентов, ведь регистрируя разработки, они получают серьезное преимущество.

Дмитрий Стукалов, РА Русмет:

Выставки – это всегда новые знакомства и новые технологии, в том числе представляемые иностранными участниками. Мы обсуждали мировой опыт использования индукционных печей в работе с металлоломом, и наблюдали интерес со стороны литейщиков и производителей готовой продукции.

Во время сессии участники рассмотрели примеры успешных проектов, обсудили вопросы законодательных инициатив в области стандартизации и сертификации в строительстве, современных тенденций логистики, рассмотрели примеры внедрения технологий и подходов для оптимизации производственных процессов.

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 3 по 5 июня 2025 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.