Филиал ПАО «Россети» установит около 400 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала приступили к реализации годового плана по замене опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на семи подстанциях 220-500 кВ Свердловской области. Выполненные мероприятия позволят обеспечить надежность работы энергообъектов, от которых зависит выдача мощности Серовской ГРЭС, электроснабжение Екатеринбурга, Краснотурьинска и других крупных городов.

Всего энергетики заменят около 400 изоляторов на 95 единицах оборудования. Особое внимание будет уделено подстанции 220 кВ «Краснотурьинск», которая является одним из основных центров питания Северного управленческого округа.

Опорно-стержневые изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температуры воздуха, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной износа и последующего разрушения изоляторов. Взамен устаревших ОСИ устанавливаются современные аналоги, соответствующие климатическим условиям Урала. Это значительно снижает риски повреждений подстанционного оборудования и технологических нарушений, влияющих на надежность электроснабжения потребителей.