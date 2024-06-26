«Камкабель» вошел в топ-100 лучших франшиз

Специализированный портал БИБОСС опубликовал ежегодный рейтинг лучших франшиз по итогам 2023 года. Проект «Камского кабеля» занял четвертое место в категории «Производство и стройка», а также вошел в топ-100 лучших франшиз России.

Некоммерческий рейтинг публикуется на портале с 2012 года и основывается на объективных данных. Методика оценки включает: возраст франшиз

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