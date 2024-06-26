«Камкабель» вошел в топ-100 лучших франшиз
3 часа назад
196
Время чтения ≈ 4 минуты
Специализированный портал БИБОСС опубликовал ежегодный рейтинг лучших франшиз по итогам 2023 года. Проект «Камского кабеля» занял четвертое место в категории «Производство и стройка», а также вошел в топ-100 лучших франшиз России.
Некоммерческий рейтинг публикуется на портале с 2012 года и основывается на объективных данных. Методика оценки включает: возраст франшиз...
Просмотр материалов компании Камкабель (Камский кабель) на данный момент ограничен
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Плетенки СПЕЦКАБЕЛЯ показали на МВМС 2024
3 часа назад
СПЕЦКАБЕЛЬ продуктивно выступил на Военно-Морском Салоне в Санкт-Петербурге. Завод «Спецкабель», известный производитель кабельно-проводниковой продукции, продемонстрировал инновационные решения для морских судов на Международном Военно-Морском Салоне (МВМС), который прошел в Кронштадте 19-23 июня. На стенде завод представил широкий спектр продукции для судостроения и морской отр...
Квиз в честь дня рождения IEK GROUP – обратный отсчет начался!
25 июн. 2024, 15:15:00
Уже поставили напоминание в своём смартфоне? Завтра, 26 июня в 10:00 по московскому времени, встречаемся на квизе в честь 25-летия IEK GROUP! Подключайтесь, отвечайте на вопросы и выигрывайте эксклюзивные подарки от компании. У вас есть все шансы на победу, если вы: интересуетесь IEK GROUP и её продукцией; читаете новости на нашем сайте и посты в соцсетях; следите за анонсами квиза и...
GENESIS принял участие в конференции «Трубопроводы-2024»
25 июн. 2024, 12:45:11
На прошлой неделе, 18-20 июня 2024 года, состоялась конференция "Трубопроводы 2024", в которой приняла участие делегация GENESIS в составе генерального директора, руководителя отдела продаж и главного технолога. На конференции поднимались такие серьезные темы, как: Актуальные проблемы при эксплуатации трубопроводов. Особенности проектирования и обустройства систем...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает на выставку «ИННОПРОМ-24»
25 июн. 2024, 10:15:09
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает на главную промышленную выставку страны «ИННОПРОМ-24». Ее организаторы – Минпромторг России и правительство Свердловской области. Выставка пройдет с 8 по 11 июля 2024 года в Екатеринбурге. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит свою продукцию на коллективном стенде предприятий Орловской области № 3S2....
Богословский кабельный завод - участник всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
25 июн. 2024, 09:45:16
Богословский кабельный завод приглашает всех 28 июня в 10.00 в Краснотурьинский центр занятости (г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 11). Мы ищем в команду: Менеджер отдела продаж; Скрутчик изделий кабельного производства; Слесарь-ремонтник 5 разряда-6 разряда; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда; Грузчик.
Компания:
Кабельный фальсификат ТМ АМГ-Электро. EL-Комитет НОПСМ информирует дистрибьюторов
25 июн. 2024, 09:30:16
В 2022–2023 г. специалистами EL-Комитета НОПСМ в рамках мониторинга качества кабеля выявлены факты массового выпуска в обращение фальсифицированной кабельной продукции ООО «АМГ-Электро» и аффилированными с ним организациями (торговые марки кабеля АМГ-Электро, Велескаб, Лидер Кабель, Родонит и Аксиом). С начала 2024 г. факты реализации фальсифицированного кабеля указанных торговых...
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» стал хедлайнером деловой программы Rosplast
25 июн. 2024, 09:15:16
Главное отраслевое событие лета – выставки Rosplast и Rosmould & 3D-TECH 2024 – прошли с 18 по 20 июня в Москве. Ведущий российский компаундер впервые принял участие в выставке со стендом и сразу стал хедлайнером «сырьевого» зала и деловой программы Plast Forum. Презентация новой структуры В первый день выставки в деловой программе НПП «ПОЛИПЛАСТИК» пр...
Завод «ЗЭТО» предлагает к поставке элегазовые колонковые выключатели ВГТ-330 кВ
24 июн. 2024, 17:30:47
В 2022 году предприятие освоило выпуск элегазового колонкового выключателя ВГТ 330 кВ. Наше оборудование имеет ряд преимуществ, которые делают его привлекательным для использования в различных отраслях промышленности. Одним из главных преимуществ ВГТ 330 кВ является его высокая надежность и долговечность. Он способен работать в условиях высоких напряжений и токов без потери своих характеристик,...
«ЗЭТО» продлил декларацию КРУ- 6(10)- ZETO
24 июн. 2024, 14:15:00
Предприятие «ЗЭТО» продлило декларацию о соответствии требованиям ГОСТ 14693-90 комплектного распределительного устройства КРУ- 6(10)- ZETO. Благодаря широкой функциональности и гибкой архитектуре шкафов, можно воплотить самые сложные схемные решения, обеспечивая при этом высокий уровень удобства эксплуатации и обслуживания оборудования КРУ, а также высокую степень надежности и безо...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетил Сергей Морозов — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению
24 июн. 2024, 11:15:13
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетил Сергей Морозов — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. Сергей Иванович отметил, что таких компаний, как «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», которые активно включились в процессы импортозамещения и научно-техническое развитие, пока немного. Пройдясь по цехам Заво...
Переговоры в Москве по строительству литейного завода в Южноуральске
24 июн. 2024, 09:45:20
В московском офисе ПО «ФОРЭНЕРГО» прошла встреча президента компании Николая Карасёва с китайскими партнерами - Компанией Linyi City Jinhao Line Fittings Co., Ltd. Поводом для визита г-на Чжоу, руководителя китайской компании, стало строительство нового Российско-Китайского предприятия — литейного завода в Южноуральске. Стороны обсудили ближайшие планы строительства завода на...
Компания:
TDM ELECTRIC расширяет ассортимент для сложных объектов: кабели силовые для нестационарной прокладки
21 июн. 2024, 15:00:19
Новинка в линейке кабельно-проводниковой продукции - кабели силовые для нестационарной прокладки (гибкие) КГТПмб-ХЛ серии Народная. Под нестационарной прокладкой понимается эксплуатация кабеля в условиях постоянных изгибов и деформаций. В этом случае незаменимы кабели силовые для нестационарной прокладки (гибкие) КГТПмб-ХЛ серии Народная. Кабели силовые для нестационарной прокладки (ги...
Заводу СПЕЦКАБЕЛЬ выдан обновленный сертификат на огнестойкие кабели
21 июн. 2024, 14:00:25
Сотрудники московского предприятия тщательно следят за сроками действия разрешительной документации на кабельную продукцию. Новый сертификат с номером RUC-RU.МЮ62.В.01888/24 получило столичное предприятие «Спецкабель». Документ выдается в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза со сроком действия – 2029 год и охватывает разные изделия, включая симметричны...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает рассказывать про все этапы производства
21 июн. 2024, 12:15:19
Мы уже показали, как отливаются медные анодные пластины в роторной печи, как в цехе электролиза из них получается чистая катодная медь, как катоды вновь отправляются в печь, чтобы стать катанкой – основой для токопроводящей жилы кабеля и электротехнической шины. В огромном цехе, рядом с индукционной печью, расположены длинномерные линии металлопроката, которые выпускают медные профили раз...
«ЗЭТО» произвел шеф-монтаж оборудования на Труновской ВЭС
20 июн. 2024, 16:45:09
ЗАО «ЗЭТО» на протяжении многих лет оказывает услуги по проведению шеф–монтажных работ. Для выполнения полного спектра шеф-монтажых работ и гарантийного обслуживания созданы монтажные организации, которые имеют практический опыт работ на объектах электроэнергетики в области монтажа электротехнического оборудования. Специалистами «ЗЭТО» произведен шеф-монтаж электро...
День клиента IEK в Москве: общение с экспертами и масштабная экспозиция IEK GROUP на выставке «ЭЛЕКТРО-2024»
20 июн. 2024, 15:00:01
В столице, в рамках выставки «ЭЛЕКТРО-2024», состоялся День клиента IEK. Его посетило более 200 гостей из Москвы, Костромы, Ярославля, Иванова, Твери и Калуги. Мероприятие объединило представителей крупнейших ретейлеров, застройщиков и специалистов сферы ЖКХ. Деловую программу открыл исполнительный директор IEK GROUP Михаил Горбачев. Он познакомил госте...
Разъединители серии РЛНД и РЛНДС на напряжение 10 кВ
20 июн. 2024, 13:00:11
ЗАО «ЗЭТО» единственное предприятие, предлагающее к поставке разъединители РЛНД -10 кВ, аттестованное в ПАО «Россети». Разъединитель серии РЛНД выполнен в виде трехполюсного, двухполюсного или однополюсного аппарата горизонтально-поворотного типа, каждый полюс которого имеет один поворотный и один неподвижный изоляторы, на которых расположена контактная система. Преду...
Habsans вступила в Ассоциацию экспортеров провинции Цзянсу
20 июн. 2024, 10:45:01
Компания Jiangsu Habsans Machinery Co., Ltd сообщает о своем вступлении в Ассоциацию экспортеров провинции Цзянсу. Это значимое событие открывает новые возможности для компании и укрепляет ее позиции на международном рынке. Ассоциация экспортеров провинции Цзянсу объединяет ведущие предприятия региона, занимающиеся экспортом товаров и услуг. Вступление в эту ассоциацию подтверждает высокие...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит свою разработку на выставке «ЭЭПиР»
20 июн. 2024, 09:45:18
3-4 июля 2024 года в Москве в рамках IХ Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» пройдет техническая выставка «ЭЭПиР». Крупнейшие российские, белорусские и китайские производители оборудования и материалов для распределительных электрических сетей представят новинки своей продукции и ре...
Центр компетенций по переработке пластмасс НПП «ПОЛИПЛАСТИК» представили в Деловой программе Rosplast
20 июн. 2024, 09:30:07
Презентация новой структуры ведущего российского компаундера прошла в деловой программе выставки 18 июня. Специалисты компании рассказали о возможностях и работе Центра, провели интерактивную сессию и представили нового чат-бота подразделения. Мероприятие началось с… мультфильма о переработчике, который решил запустить новое производство изделий из пластмасс. Но не знал с чего нача...