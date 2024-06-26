«Один для всех»: мост через реку Витим построят в Иркутской области

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство мостового перехода через реку Витим на автомобильной дороге Таксимо – Бодайбо в Иркутской области. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

«Этот мост крайне важен для жителей – переправа через реку есть только летом, с помощью парома, и зимой – по льду. Получается, что весной и глубокой осенью люди отрезаны от «большой земли». Перевозки возможны только с помощью авиации», – сказал представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Максим Котов.

По его словам, мост начали сооружать еще во времена СССР, но из-за событий конца 1980-х-начала 1990-х годов работы заморозили. Сейчас строительство активизировалось.

Мост через Витим запланирован на Крайнем Севере, в районе с вечной мерзлотой. Его возведут по индивидуальному проекту. Пролетная часть сооружения составит 414 метров, подходы – до 6 км.

Строительство мостового перехода через Витим является ключевым элементом в модернизации транспортной сети. Его открытие благоприятно скажется на дальнейшем экономическом развитии Бодайбинского района, а также приведёт к росту инвестиционной привлекательности.

Застройщик – ОГКУ «Дирекция автодорог». Проектировщик – ЗАО «Восточно-сибирских транспортных проектировщиков».