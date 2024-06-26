«Технокрит» до 2026г построит I очередь технопарка «Космос» в Екатеринбурге за 1,8 млрд руб

ООО "Производственная компания Технокрит" (Верхняя Пышма) выиграло конкурс на строительство первой очереди технопарка "Космос" в Екатеринбурге, стоимость работ составит 1,77 млрд рублей, говорится на сайте госзакупок.

Стартовая цена при этом равнялась 1,87 млрд рублей. В конкурсе также участвовало ООО "ДСК Строймеханизация".

Заказчиком выступило ООО Управляющая компания экосистемы "Космос" ("дочка" Корпорации развития среднего Урала - института инфраструктурного развития при правительстве Свердловской области).

Проектно-изыскательные работы планируется завершить до 1 марта 2025 года, строительно-монтажные - до 25 декабря 2025 года.

Общая площадь всех офисных, технических, производственных, административных, складских помещений составит не менее 15 тыс. кв. м, в том числе, предполагается возвести трехэтажное здание, а также другую инфраструктуру.

По данным ЕГРЮЛ, 85% ООО "Производственная компания Технокрит" принадлежит Александру Кулешову, еще 15% - Юлии Багировой. Первый также является владельцем ряда компаний, работающих в сфере строительства и распиловки древесины.

На сайте предприятия указано, что оно ведет свою деятельность с 2018 года, занимается производством железно-бетонных изделий для жилищного, промышленного, дорожного строительства, инженерных коммуникаций, а также энергетической отрасли.

Как сообщалось, научно-производственная предпринимательская экосистема "Космос" была представлена на выставке "Иннопром-2023". Соглашение о развитии экосистемы заключили Уральский Федеральный университет и Корпорация развития Среднего Урала.

Технопарк разместится на площади свыше 20 тыс. кв. метров недалеко от кампуса Уральского федерального университета.

В число приоритетных целей экосистемы входят: разработка и производство продукции высокотехнологичных отраслей промышленности, развитие человеческого капитала, а также формирование благоприятных условий для ведения бизнеса, научной и производственной деятельности.