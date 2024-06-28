Перспективы развития локальной энергетики в районах Крайнего Севера обсудят инвесторы, ученые и власти

4 июля состоится круглый стол на тему «Модернизация неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации в удалённых и изолированных районах Крайнего Севера: проблемы и решения». Мероприятие организуют Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – ИГСУ Президентской Академии).

В рамках круглого стола предлагается предметно обсудить инициативу КРДВ и АНО «Центр «Энерджинет» по созданию «технологического фонда» (проектного центра) развития локальной инженерной инфраструктуры и сформировать согласованную позицию экспертного сообщества по её дальнейшей поддержке и реализации.

Также состоится обсуждение действующих механизмов государственной поддержки по повышению эффективности локальной энергетики за счет внедрения современных технологий, в том числе возобновляемых источников энергии, исполнения поручений Президента Российской Федерации и ранее выданных рекомендаций Совета Федерации по указанной тематике. Инвесторы смогут поделиться информацией о реализации проектов в этой отрасли.

К участию приглашены представители федеральных и региональных органов власти, энергетических компаний, инвесторов в распределённую энергетику и научных организаций.

Мероприятие состоится 4 июля 2024 года с 10.00 до 12.00 в Президентской Академии по адресу г. Москва, пр-т Вернадского, д. 84, корпус 5, зал Учёного Совета.

Приглашаем принять участие.