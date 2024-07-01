«РТ-Инвест» завершает строительно-монтажные работы на первом заводе энергоутилизации отходов

Компания «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех завершает строительство завода энергоутилизации отходов в городском округе Воскресенск Московской области. Сейчас на объекте планируется проведение пуско-наладочных работ, в ходе которых будет осуществлена проверка работы всех систем перед промышленной эксплуатацией. Это первый современный завод энергетической утилизации отходов в России. Всего компания «РТ-Инвест» строит четыре завода в Подмосковье и еще один в Татарстане.

Мощность завода – 700 тысяч тонн отходов в год. Объект вблизи деревни Свистягино размещен на земельном участке площадью 12,5 гектара и включает в себя 31 здание и сооружение. Самое высокое из них – дымовая труба – 98 метров. За время строительства было смонтировано 7 тысяч тонн металлоконструкций, 15 тысяч тонн различного оборудования, в том числе – 3 котла, высота каждого – 42 метра, что сравнимо с 15-этажным домом, а масса – 2 тысячи тонн. Было уложено 43 тысячи кубометров бетона, проложено 600 км кабельных линий, а количество специалистов, задействованных ежедневно на площадке, превышало 600 человек. На различных этапах строительства было проведено свыше 100 испытаний.

По проекту уровень локализации производства должен был составлять не менее 55%. За счет объединения усилий крупнейших российских производителей его удалось повысить до 70%. Успех реализации проекта обеспечивают партнеры – Госкорпорация Ростех, Госкорпорация Росатом и Уральский турбинный завод.

Всего компания «РТ-Инвест» строит четыре завода энергетической утилизации на территории Московской области: в Воскресенском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах – совокупной мощностью 2,8 млн тонн отходов в год – и еще один завод в Республике Татарстан, мощностью 550 тысяч тонн отходов в год. Отходы на энергетическую утилизацию будут поступать после обязательной сортировки и отбора вторичных материальных ресурсов. Запуск двух заводов энергоутилизации отходов в Подмосковье запланирован на 2024 год. Еще два начнут принимать отходы в 2025 году.

Запуск заводов позволит: