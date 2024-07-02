На горнолыжном курорте Шерегеш построят пятизвездочную гостиницу к 2027 году

Холдинговая компания "СДС" построит две гостиницы, включая пятизвездочную, на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области к 2027 году. Соответствующее соглашение было подписано на выставке "Россия" на ВДНХ.

"У нас задача - за два года завершить строительство. Сейчас мы приступили к проектированию этих объектов: две гостиницы четыре и пять звезд. В этом году мы приступим к строительной части. К 2027 году планируем завершить строительство обеих гостиниц, ввести в эксплуатацию. Дать возможность нашим жителям, нашим гостям качественно отдыхать", - сказал журналистам генеральный директор ХК "СДС" Сергей Колмогоров.

В компании "СДС" уточнили ТАСС, что гостиничные комплексы общей площадью 10 га будут построены на секторе F в Шерегеше и станут частью комплекса "Алтын Шор". Отели будет включать в себя гостиничные номера, коттеджи, виллы, деловое пространство, термальные зоны. Также здесь будут располагаться горнолыжные трассы протяженностью более 4 тыс. м, реабилитационный центр для ветеранов СВО.

"Общий объем инвестиций комплекса "Алтын шор" в настоящее время оценивается более чем в 40 млрд рублей. Срок реализации проекта "Алтын шор" - до 2038 года", - сообщили в компании "СДС". Уточняется, что проектированием будет заниматься LeePrime Group, который затем возьмет в управление гостиницы LeePrime collection Sheregesh (5 звезд) и LeePrime spa&resort Sheregesh (4 звезды).

Ранее в группе компаний "Каскад" заявляли намерениях построить пятизвездочный отель на курорте "Шерегеш" в секторе A. Компания получила господдержку в виде льготного кредита. Заявлялось, что сдать в эксплуатацию гостиницу планируется в 2025 году, однако строительные работы на объекте к настоящему времени не начались.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2023-2024 годов там отдохнули около 2,5 млн человек со всей страны. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.