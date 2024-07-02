Новым радиолокационным комплексом оснастят запасной аэропорт Москвы

Международный аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) служит важнейшим транспортным узлом Поволжья, а в связи с близостью к Москве он также выполняет функции основного запасного аэродрома для аэропортов Московского авиационного узла. Поэтому к нижегородскому аэродрому предъявляются требования круглосуточной готовности к приему дополнительных рейсов в условиях нелетной погоды. Для обеспечения безопасности полетов здесь планируют построить площадку для размещения радиолокационной системы. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Проектные решения разработаны с учетом установки на территории аэропорта Нижнего Новгорода отечественного аэродромного радиолокационного комплекса «Лира-А10» (АРЛК).

АРЛК, состоящий из первичного обзорного аэродромного радиолокатора (ОРЛ-А) и вторичного радиолокатора (ВРЛ), предназначен для радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома, контроля за движением воздушных судов по схемам захода на посадку аэродрома, а также для определения положения ВС в начальной фазе захода на посадку и на заданном направлении посадочной прямой. Информация с комплекса о воздушной обстановке передается в центры и пункты ОВД для контроля и обеспечения управления воздушным движением.

«В ходе экспертизы объекта были доработаны проектные решения по замечаниям экспертов. Оптимальность выбора места размещения комплекса подтверждена расчетами», – пояснил эксперт Главгосэкспертизы России Сергей Иванов.

Оборудование АРЛК размещается на многосекционной башне с четырьмя основными опорами и площадками обслуживания. В том числе на разных уровнях будут расположены антенный и аппаратный модули и иное технологическое оборудование. Все элементы башни с лестничным маршем выполнены из стального металлопроката, что придает прочность и легкость всей конструкции. Для обеспечения безопасности полетов также предусматривается установка на башне АРЛК заградительных огней.

Застройщик – ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Генеральный проектировщик – АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей».