ТК 016 «Электроэнергетика» занял I место в рейтинге эффективности технических комитетов Росстандарта по итогам 2023 года

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) представило традиционный Рейтинг эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации по результатам работы за 2023 год. Технический комитет по стандартизации 016 «Электроэнергетика», базовой организацией которого является Системный оператор, впервые занял лидирующую позицию среди более 200 комитетов Росстандарта.

С 2019 года ТК 016 стабильно входит в пятерку лучших комитетов Росстандарта по результатам активности: третье место в 2019 году, второе – в 2020 году, четвертое – в 2021 году, пятое – в 2022 году.

Всего в рамках деятельности ТК 016 в 2023 году было утверждено 39 документов: 23 национальных стандарта, 11 изменений к действующим национальным и межгосударственным стандартам, два межгосударственных стандарта, один предварительный национальный стандарт и одни рекомендации по стандартизации. При этом 19 проектов утвержденных документов разработаны специалистами Системного оператора в рамках подкомитетов ПК-1 «Электроэнергетические системы» и ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике».

Кроме того, одним из главных достижений ТК 016 в прошлом году стало включение в Общероссийский классификатор стандартов позиции с кодом 27.010-01 «Электроэнергетические системы», что является отражением нового этапа развития стандартизации в области управления функционированием энергосистем.

Технический комитет продолжил переход к практике электронного голосования. За отчетный год во ФГИС «Береста» проведено 28 заочных голосований по проектам стандартов ТК 016.

Также его члены приняли активное участие в оценке проектов стандартов смежных технических комитетов: ТК 039 «Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент», ТК 044 «Химические источники тока и электрохимические системы накопления электрической энергии», ТК 045 «Железнодорожный транспорт», ТК 079 «Оценка соответствия», ТК 194 «Кибер-физические системы», ТК 244 «Оборудование энергетическое стационарное».

ТК 016 представляет интересы России в Международной электротехнической комиссии, и в 2023 году эксперты ТК 016 участвовали в работе шести комитетов МЭК.

Актуальность и продуктивность работы ТК 016 по проведению согласованной технической политики в электроэнергетике отражается в широком применении ссылок на национальные стандарты в различных обязательных к исполнению нормативных документах. Так, в приказах Минэнерго России на сегодняшний день применены ссылки на более 40 национальных стандартов, в том числе разработанных в ТК 016. Разработанные ТК 016 стандарты активно применяются в отношениях субъектов электроэнергетики, в том числе в Системе добровольной сертификации АО «СО ЕЭС» и других системах подтверждения соответствия российских энергокомпаний.

Представленный рейтинг сформирован в соответствии с методикой оценки эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации, а также с учетом данных, представленных в годовых отчетах ТК, и данных экспертной оценки по целому ряду параметров: уровню выполнения техническими комитетами плановых показателей деятельности, степени привлечения для участия в работах по стандартизации бизнес-сообщества, участию комитетов в работах Росстандарта по совершенствованию и развитию системы национальной стандартизации и некоторым другим показателям.

В ТОП-5 рейтинга Росстандарта по итогам 2023 года также вошли технические комитеты: «Ракетно-космическая техника» (ТК 321, второе место), «Строительство» (ТК 465, третье место), «Нефтяная и газовая промышленность» (ТК 023, четвертое место) и «Железнодорожный транспорт» (ТК 045, пятое место).

Подробнее с Рейтингом эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации по результатам работы за 2023 год можно ознакомиться на официальном сайте Росстандарта.

Информация о ТК 016/МТК 541 «Электроэнергетика»

Технический комитет «Электроэнергетика» (ТК 016) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) в его современном виде сформирован в сентябре 2014 года путем реорганизации ряда технических комитетов по стандартизации в области электроэнергетики. Базовой организацией комитета, выполняющей также функции секретариата ТК 016, является АО «СО ЕЭС».

Сфера деятельности ТК 016 — стандартизация в электроэнергетике в области электроэнергетических систем и энергообъектов, включая электрические тепловые, гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции, передающие и распределительные электрические сети, а также стандартизация системных требований к оборудованию электрических станций и сетей, в том числе систем силовой электроники.