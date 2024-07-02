Крупный логистический хаб появится на востоке Подмосковья

Крупный логистический хаб построят на востоке Московской области при участии ДОМ.РФ, сообщает пресс-служба института развития.

"По итогам двух аукционов ДОМ.РФ группа компаний (ГК) "ИНСИТИ" из Краснодара получила участки общей площадью около 51 га в Богородском городском округе (восток Подмосковья). Здесь планируется построить крупный современный логистический хаб", – говорится в сообщении.

Как уточняется, участки площадью 15,87 и 35,07 га приобретены 21 и 28 июня, их суммарная конечная цена составила 935,81 млн рублей. В торгах приняли участие четыре компании из трех регионов России.

"ИНСИТИ Логистика" – новое подразделение краснодарского строительного холдинга, занимающееся проектированием и возведением объектов складской недвижимости и логистических хабов. Компания реализует три подобных проекта в Краснодаре и Московской области и намерена запустить четвертый на приобретенной территории.

ДОМ.РФ является агентом правительства РФ по вовлечению в оборот и реализации неиспользуемой федеральной недвижимости с 2008 года. За прошлый год госкомпания провела 212 торгов, реализовав около 1,3 тыс. га земли в 56 регионах (+19% по количеству торговых процедур и +71% по реализованным площадям по сравнению с 2022 годом).