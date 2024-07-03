АО «Транснефть-Верхняя Волга» запустило импортозамещающее производство деталей для тяговых двигателей

03 июл. 2024, 13:45:06
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
АО Транснефть-Верхняя Вол...
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Филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» - Великолукский завод «Транснефтемаш» - запустил импортозамещающее производство комплектующих для асинхронных тяговых электродвигателей.

В течение 2024 года завод изготовит более 110 наименований деталей, в том числе внутренние и наружные вентиляторы охлаждения, а также их механически обработанные корпуса и кожухи. Детали предназначены для трехфазных асинхронных тяговых двигателей переменного тока, которые будет выпускать предприятие системы «Транснефть» -  АО «РЭД».

Специалисты Великолукского завода разработали технологию изготовления комплектующих. Подобрано необходимое оборудование, инструменты, режимы механической и термообработки материалов.

Великолукский завод разрабатывает и выпускает импортозамещающую продукцию для нужд различных организаций системы «Транснефть». В частности, предприятие производит установки по вводу противотурбулентных присадок, системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), системы сглаживания волн давления для нефтепроводов, турбинные преобразователи расхода и многое другое. В настоящее время продолжается разработка новых видов оборудования, например, передвижных СИКН и трубопоршневых поверочных установок, а также отечественного образца компакт-прувера, что позволит полностью заместить импорт данного оборудования.

На международной выставке «Котлы и горелки – 2023» горелочное устройство производства завода «Транснефтемаш» было признано лучшей импортозамещающей разработкой по итогам конкурса «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики».

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