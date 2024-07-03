Делегация Минэнерго России приняла участие в заседании Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике

Делегация Минэнерго приняла участие во втором заседании Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике.



Ключевой темой мероприятия стали перспективные направления сотрудничества стран-участниц БРИКС в энергетической сфере в контексте энергоперехода.



В Минэнерго отметили увеличение роли БРИКС в глобальной энергетике. В частности, страны БРИКС доминируют на мировом рынке угля, занимая 74% потребления и 70% производства. Кроме того, на объединение приходится 37% мирового производства и 36% потребления природного газа.

С расширением БРИКС в 2024 году возросла роль объединения на мировом рынке нефти: 37% потребления нефтепродуктов и 42% добычи приходится на страны-участницы объединения.



В Минэнерго подчеркнули, что научно-техническая кооперация стран-участниц БРИКС во всех отраслях ТЭК станет важным инструментом для достижения устойчивого развития, позволит членам объединения эффективно использовать свои ресурсы и вносить значительный вклад в глобальное развитие.



В сентябре 2024 года на полях «Российской энергетической недели» в рамках российского председательства в объединении запланирована встреча Министров энергетики стран БРИКС.