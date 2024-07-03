НИУ​​ «МЭИ» и Всероссийская академия внешней торговли подписали соглашение о сотрудничестве

2 июля 2024 года НИУ «МЭИ» и ВАВТ Минэкономразвития России подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документами поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и врио ректора ВАВТ Минэкономразвития России Виттория Идрисова.

Соглашение о сотрудничестве направлено на реализацию совместной программы дополнительного профессионального образования, по окончанию которой студенты получат дипломы двух вузов. Со стороны НИУ «МЭИ» реализовывать совместную программу будет Международный научно-образовательный центр СНГ по использованию возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

«Наше сотрудничество предусматривает подготовку специалистов в области внешней торговли на рынке энергетики. Такая подготовка является важной составляющей мировой экономики, определяющей энергобезопасность и устойчивое развитие как нашей страны, так и всего мира в целом. Вместе с коллегами из ВАВТ Минэкономразвития России также были определены совместные мероприятия в рамках международного сотрудничества», ⎯ рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В рамках встречи для делегации из ВАВТ Минэкономразвития России была проведена экскурсия по кампусу и лабораторным аудиториям НИУ «МЭИ»