Энергетики повысили надежность электроснабжения крупного лесопромышленного комбината в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Зеленоборская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией поселок Зеленоборский и крупный комбинат по производству пиломатериалов. На повышение надежности энергообъекта компания направила более 1 млн рублей.

Специалисты выполнили ремонт ключевого оборудования подстанции – двух силовых трансформаторов общей мощностью 12,6 МВА и двух трансформаторов собственных нужд. Для выявления скрытых дефектов проведена диагностика высоковольтных вводов и опорно-стержневой изоляции. Кроме того, энергетики осуществили контрольную регулировку оборудования по заводским параметрам и очистили изоляторы от атмосферных отложений. Все работы завершились высоковольтными испытаниями.

Ремонт питающего центра 110 кВ «Зеленоборская» выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения более 2 тысяч жителей поселка Зеленоборский и лесопромышленного комбината «Хольц». Югорское деревообрабатывающее предприятие выпускает до 40 тысяч кубометров готовой продукции в год и успешно реализует ее на рынках России, ближнего и дальнего зарубежья.