На участке трассы «Скандинавия» в Ленобласти стартовала укладка верхних слоев асфальта

2 часа назад
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Источник:
Росавтодор
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В первые дни июля подрядная организация ФКУ Упрдор «Северо-Запад» начала укладку верхних слоев асфальтобетонного покрытия на участке от Гаврилово до Кирилловского (Выборгский район Ленинградской области) в сторону Санкт-Петербурга. За две недели предстоит уложить порядка 375 тыс. квадратных метров асфальта.

Смесь SMA-16, которая используется на федеральной трассе, запроектирована с учетом текущих и перспективных транспортных нагрузок и климатической зоны расположения дороги. В период укладки действующая схема движения меняться не будет, проезд по-прежнему возможен по одной полосе в каждом направлении с ограничением скорости до 40 км/ч.

На участке реконструкции автодороги А-181 «Скандинавия» с 100-го по 123-й км уже выполнены работы по устройству транспортных развязок на пересечении с региональными дорогами к населенным пунктам Стрельцово, Лейпясуо и Гаврилово, пешеходного перехода вблизи Кирилловского.

Поскольку здесь проходят пути миграции диких животных, то в насыпи дороги на 105-м и 117-м км специалисты возвели скотопрогоны. Теперь, например, лоси и кабаны, из-за которых нередко происходили серьезные ДТП, смогут пересекать оживленную трассу беспрепятственно. Дополнительно, вдоль проезжей части, по обеим сторонам также монтируется сетчатое ограждение.

Сейчас на этом участке продолжаются работы по укреплению откосов, обочин, канав, достраиваются водоочистные сооружения, выполняется благоустройство полосы отвода, идет монтаж линий наружного освещения и шумозащитные мероприятия вблизи жилой застройки (установка специальных экранов и замена остекления в жилых домах). Также идет строительство велодорожки от СНТ Сампо к ближайшему карьеру.

Напомним, что одновременно с этим участком продолжается реконструкция «Скандинавии» с 123-го по 134-й км (до начала обхода Выборга). Здесь дорожники возводят надземные переходы в районе СНТ «Восход», поселков Толоконниково и Черкасово, строят развязки на пересечении с региональными дорогами Огоньки – Стрельцово – Толоконниково и с подъездом к п. Смирново и п. Черкасово.

Кроме того, завершаются работы по реконструкции моста через реку Перовка. На сегодняшний день, согласно условиям государственных контрактов, ввод в эксплуатацию двух реконструируемых участков «Скандинавии» планируется в 2025 и в 2026 годах соответственно.

Сегодня реконструированная до 100-го километра трасса «Скандинавия» – это современная, удобная дорога категории IВ с шестью полосами движения, разноуровневыми развязками, сплошным освещением и разделением встречных потоков парапетным ограждением.

Благодаря выполненным работам, например, на участке км 65 – км 80 количество ДТП после ввода сократилось на 70 %, число погибших в них – на 80 %, а раненых – на 77 %. Дорога имеет ключевое значение не только для экономики региона, но и для всего Северо-Западного федерального округа. Она ведет из Петербурга к крупнейшим портам Приморск и Выборг, Светогорскому ЦБК, что обуславливает ее высокую загруженность. Кроме того, это одно из популярнейших туристических направлений – по «Скандинавии» можно добраться в Выборг, а также до многочисленных поселков и территорий коттеджной застройки.

*** Реконструкция федеральной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией началась с 47-го км в 2015 году. На сегодняшний день введены в эксплуатацию участки до 100-го км. На всем протяжении построено 6 развязок, 4 надземных пешеходных перехода, 6 площадок для отдыха водителей, 4 скотопрогона. Объект включен в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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