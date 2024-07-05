В Приморском крае открыто рабочее движение по путепроводу через Транссиб в составе трассы А-370 «Уссури»

В районе села Кипарисово завершены основные строительно-монтажные работы на путепроводе, возведение которого велось в рамках реконструкции участка с 687-го по 703-й км федеральной автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

«Сегодня, 5 июля, мы открыли рабочий проезд по левой половине нового путепровода. На объекте еще предстоит закончить установку элементов обустройства, в том числе линий электроосвещения, а также устройство водоотвода. С приходом лета интенсивность движения транспорта по трассе «Уссури» резко возрастает: через эту дорогу пролегают основные маршруты к морскому побережью. Поэтому для нас важно было обеспечить комфортный и безопасный проезд до начала туристического сезона», – подчеркнул директор подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Строительство левой половины путепровода началось зимой текущего года. Мостовики установили пять опор и 28 балок пролетных строений, выполнили устройство асфальтобетонного покрытия и нанесли временную разметку. Сейчас движение осуществляется по обеим сторонам нового сооружения – по двум полосам в каждом направлении.

Проезд по объекту длиной 91 пог. м открыли с опережением календарного графика – на год раньше установленного контрактом срока.