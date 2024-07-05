Внимание, фальсификат! Результаты публичной закупки EL-Комитета

В мае 2024 г. на базе одного из дистрибьюторов кабеля и электротехники г. Москвы EL-Комитетом НОПСМ проведены закупка и отбор образцов кабельной продукции торговых марок АМГ-ЭЛЕКТРО, ВЕЛЕСКАБ, ЛИДЕР КАБЕЛЬ и кабельного завода ПЕРЕСВЕТ. В мероприятиях по закупке и отборам принял участие и обозреватель RusCable.Ru Сергей Кузьминов, материал которого по этой теме вызвал большой интерес у профессионалов рынка.

Отметим, что дистрибьютор кабеля, на базе которого был проведен отбор, сам обратился в EL-Комитет НОПСМ с просьбой оценить качество продукции указанных производителей на фоне общеизвестной информации об их недобросовестности.

Были получены результаты испытаний, которые подтвердили вывод о том, что образцы кабеля марок АМГ-ЭЛЕКТРО, ВЕЛЕСКАБ и ЛИДЕР КАБЕЛЬ не соответствуют базовым параметрам качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012.

Отметим, что образец продукции ТМ ПЕРСВЕТ подтвердил соответствие конструктивным требованиям ГОСТ 31996-2012, итоги испытаний по параметрам газовыделения ожидаются позднее.

По имеющейся информации, в настоящее время вся фальсифицированная продукция АМГ-ЭЛЕКТРО, ВЕЛЕСКАБ и ЛИДЕР КАБЕЛЬ на складе дистрибьютора готовится к возврату производителям…

Также хотим напомнить, что совсем недавно EL-Комитетом НОПСМ было направлено обращение к дистрибьюторам кабельной продукции о недопустимости реализации кабельного фальсификата АМГ-ЭЛЕКТРО, ВЕЛЕСКАБ, ЛИДЕР КАБЕЛЬ и РОДОНИТ (опубликовано на канале EL-Комитета и на официальном сайте Ассоциации НОПСМ). В адрес EL-Комитета активно поступает информация о том, что добросовестные дистрибьюторы повсеместно отказываются от реализации некачественного кабеля.