Правительство утвердило постановление о проведении эксперимента по созданию национальной цифровой транспортно-логистической платформы

В России продолжается работа по упрощению процедур в области грузоперевозок, что позволит бизнесу увеличить скорость и объёмы поставок необходимых товаров. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по созданию, апробации и внедрению национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

Тестирование новой информационной системы будет проходить с 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года. Одна из целей работы – внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Кроме того, в рамках эксперимента будет апробирована технология выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «одного окна».

Ещё одна задача – формирование электронного рейтинга грузоперевозчиков, цель которого – обеспечить органы власти и игроков рынка достоверными данными об участниках платформы. Помимо этого, в ходе испытаний предполагается отработать взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков, например ОАО «РЖД».

Участниками эксперимента, который пройдёт на добровольной основе, станут в том числе органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава и владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов.

Оператором новой цифровой платформы определён Минтранс. Её создание будет способствовать достижению цели национального развития «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», которая определена указом Президента в мае 2024 года.