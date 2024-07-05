«Россети» внедрили современные цифровые системы на крупном центре питания Сочи

час назад
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Источник:
ПАО Россети
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил модернизацию подстанции 220 кВ «Черноморская», которая обеспечивает электроснабжение Адлерского района Сочи и всесезонного курорта Красная поляна. Энергетики оснастили объект микропроцессорными защитами, современными средствами автоматизации.

Стоимость проекта составила более 100 млн рублей. Установлены два шкафа автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) и восемь комплексов релейной защиты типового исполнения, что позволит снизить затраты на техническое обслуживание оборудования.

Кроме того, была выполнена замена программного обеспечения верхнего уровня АСУ ТП на отечественное, принят комплекс мер в части усиления информационной безопасности. Микропроцессорные устройства произведены в России. Срок службы установленных систем составляет более 20 лет. Проведены также настройки программно-аппаратных комплексов АСУ ТП, проверки прохождения управляющих сигналов, подготовка оперативного персонала.

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