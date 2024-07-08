Мишустин объявил о начале работ по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о старте работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

"В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано, таким образом дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 км", - сказал председатель правительства на стратегической сессии по национальным проектам.

"Рассчитываю, что все планы, связанные с воплощением в жизнь идеи создания первой высокоскоростной магистрали в России, будут реализованы", - указал глава кабинета министров.

Он напомнил, что "по протяженности железных дорог Россия занимает третье место в мире и первое - по интенсивности их использования, по ним перевозится треть всего пассажиропотока и большая часть грузов". "Дополнительные возможности для граждан и для бизнеса откроет и строительство высокоскоростных магистралей, они помогут значительно сократить время поездки, чтобы путь из Москвы в Санкт-Петербург составил около 2 часов", - отметил Мишустин.

Председатель правительства особо отметил роль мэра Москвы Сергея Собянина, главы Сбербанка Германа Грефа и вице-премьера Виталия Савельева, ранее занимавшего пост министра транспорта, "в подготовке этого сложного проекта". "Это первый, но очень важный шаг", - констатировал глава кабинета министров.

Ранее сообщалось об определении правительством параметров концессионного соглашения о строительстве ВСМ. Концессионером станет компания ООО "ВСМ две столицы", концедентом - Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Участниками проекта выступают субъекты РФ, по территории которых пройдет высокоскоростная линия, ОАО "РЖД", синдикат российских банков, включая Сбербанк, а также ЗАО "Лидер". Для финансирования проекта предусмотрены средства из Фонда национального благосостояния.

Магистраль протяженностью 679 км охватывает шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. По планам ВСМ должна быть запущена в 2028 году. Минимальное время в пути составит 2 часа 15 минут.

14 марта Путин дал старт запуску строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, спустя месяц после того, как провел специальное совещание по строительству высокоскоростной магистрали.