Аномально высокая температура воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России
6 часов назад
279
Время чтения ≈ меньше минуты
По оперативным данным без энергоснабжения находятся:
- Ростовская область – более 324 тысяч человек;
- Краснодарский край и республика Адыгея – 181 тысяча человек;
- Астраханская область – 94,3 тысячи потребителей.
Энергетики этих регионов осуществляют аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме.
Около 270 тыс. жителей Ростовской области и Кубани остаются без света
8 часов назад
Энергетики восстанавливают нарушенное из-за высокого сезонного потребления электроснабжение Ростовской области и Краснодарского края, где без света остаются почти 268,3 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ во вторник. "В связи с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами, в Краснодарском крае происходят отключения объектов электросетевого хозяйства, к...
В результате атаки дронов на подстанцию пострадали восемь сотрудников ЗАЭС
03 июл. 2024, 15:30:06
Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке со стороны Украины на подстанцию «Радуга». По ней три раза ударили дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, повреждены оба трансформатора. Травмы получили восемь сотрудников атомной станции. «Пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара ... Состояние од...
Глава Курской области заявил о возможном возникновении дефицита мощности электроэнергии
01 июл. 2024, 11:30:14
Нарушение работы электроснабжения может возникнуть в Курской области из-за неполадок на линиях электропередач в других регионах ЦФО. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. Эту ситуацию обсу...
Активизировалась мошенническая деятельность по созданию поддельных профилей руководителей Алюминиевой Ассоциации и компаний, входящих в ее состав
27 июн. 2024, 13:14:42
В последние дни активизировалась мошенническая деятельность по созданию поддельных профилей руководителей Алюминиевой Ассоциации и компаний, входящих в ее состав, в социальных сетях. Злоумышленники подделывают аккаунты, используя ФИО и фото из открытых источников, а затем направляют фишинговые сообщения по электронной почте, популярными мессенджерами, через СМС, а также посредством телефонных з...
Компания:
В оперативных службах назвали причину пожара во Фрязине
26 июн. 2024, 13:00:15
Дуговой пробой в электросети стал причиной пожара в офисном здании во Фрязине. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. "Причина - дуговой пробой в электросети, который привел к воспламенению горючих материалов", - сказал собеседник агентства. Дуговой пробой или искрение - это электрический разряд, который возникает при неисправностях и повреждениях в электроустановках.&nbs...
В Энергодаре разрушен один из ключевых объектов инфраструктуры
20 июн. 2024, 13:30:11
Вчера ВСУ атаковала один из ключевых объектов инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС - подстанцию «Луч». Подстанция «Луч», питающая город, полностью разбита. На данный момент энергоснабжение города восстановлено. Сегодня инспекторам МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, продемонстрировали повреждения подстанции. Она не подлежит восстановлению. Источник: ...
Энергетики «Россети Урал» и сотрудники правоохранительных органов по горячим следам раскрыли кражи энергооборудования в Чесменском районе
18 июн. 2024, 10:45:00
Сотрудники управления безопасности филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» и отдела полиции Чесменского района Челябинской области раскрыли кражи электросетевого оборудования по горячим следам. В настоящее время по всем фактам проводятся следственные мероприятия, по результатам которых дело будет направлено в суд. Так, 27 мая энергетиками Троицких электрических сетей...
В течение нескольких суток подряд, практически круглосуточно, в сложных условиях энергетики «Пермэнерго» устраняли последствия технологических нарушений, спровоцированных непогодой на севере Прикамья
17 июн. 2024, 14:00:08
Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» в течение прошлой недели столкнулись с несколькими ударами природной стихии – шквалистым ветром, сильными ливнями и градом. Особо пострадали северные территории Пермского края, находящиеся в зоне ответственности производственного отделения «Березниковские электрические сети». Технологические нарушения в э...
Жителей района Ростовской области обеспечат электричеством через резервные источники
14 июн. 2024, 15:15:18
Энергетики переводят на передвижные резервные источники электроснабжения отключенных в результате нарушения работы подстанции в Морозовском районе Ростовской области потребителей, сообщили "Интерфаксу" в департаменте связей с общественностью и СМИ ПАО "Россети Юг". "В результате внешнего воздействия на подстанцию в Морозовском районе Ростовской области на энергообъект...
Пропала российская медь, купленная Китаем на 20 миллионов долларов
14 июн. 2024, 14:04:43
Китайский конгломерат WZ Group, занимающийся торговлей сырьевыми товарами терпит убытки после пропажи партии меди из России стоимостью почти 20 миллионов долларов. Как указывает международное агенство Bloomberg, товар не был доставлен в назначенный порт и исходя из записей судоходной линии, которая обрабатывала партию, направлен в Турцию. Указан товар при этом был не как медь, а как более...
В Кирове во время реконструкции парка был похищен 1 км кабеля
14 июн. 2024, 08:57:49
В период с 2023 года по май 2024 неизвестный тайно похитил кабель, который должен был быть использован в ходе реконструкции парка имени Кирова в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость похищенного кабеля составляет более 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Специалисты «Россети Волга» обнаружили майнинговую ферму в Гагаринском районе Саратова
03 июн. 2024, 15:30:05
Сотрудники Управления экономической безопасности и защиты объектов филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» совместно с коллегами из Управления реализации услуг и учета электроэнергии компании пресекли деятельность майнинговой фермы. Подпольная добыча криптовалюты велась в одном из ангаров в селе Михайловка Гагаринского района Саратова. Майнинг-ферму обнаружи...
«Россети Юг – Волгоград» пресекли незаконную деятельность очередной майнинговой фермы в Волгоградской области
24 мая 2024, 14:00:32
Компания «Россети Юг – Волгоград» пресекла деятельность подпольной майнинговой фермы, которая была расположена на территории гаража в Тракторозаводском районе города. Дистанционный анализ потребления электроэнергии и последовавший за ним рейд выявили несанкционированное подключение гаража к линии электропередачи. В результате выяснилось, что помещение гаража переоборудовали в...
В Ленобласти зачастили с похищением медного кабеля у РЖД
24 мая 2024, 12:30:10
Как сообщила администрация Волховского района 23 мая, в Ленобласти сложилась тревожная обстановка с безопасностью движения поездов из-за вмешательства людей в работу инфраструктуры. Дело в том, что с начала 2024 года участились случаи хищения медножильного кабеля с целью сбыта цветного металла. С приходом тепла машинисты все чаще стали видеть на путях и в полосе отвода людей с лопатами и металлоис...
Специалисты в Заполярье устраняют аварию, оставившую без света шесть населенных пунктов
21 мая 2024, 14:30:24
Авария на линии, питающей подстанции в Ура-Губе, оставила шесть населенных пунктов Мурманской области без электричества. Энергетики работают над устранением аварии, сообщил глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево Сергей Богза. "Произошло аварийное отключение электричества, вышла из строя линия, питающая 28 подстанцию (Ура-Губа). Электричество отсутству...
Энергетики досрочно восстановили поврежденные опоры в Бурятии
13 мая 2024, 09:15:18
Ко Дню Победы специалисты филиала компании «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» полностью к восстановили опоры воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Онохой – Курба» вблизи села Ацагат Заиграевского района, которые были повреждены ураганом в ночь на 1 мая. Тогда ветер был настолько сильным, что практически скрутил в спирали три металлические анк...
Энергетики филиала «Россети – Урал» - «Пермэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение части потребителей Пермского края
08 мая 2024, 17:14:44
Сегодня в части мунициальных и городских округов Прикамья: Пермском, Суксунском, Кунгурском, Ординском, Березовском, Еловском , Бардымском, Куединском и ряде других из-за непогоды (дождь, порывы ветра до 23 м/с) фиксируются локальные нарушения электроснабжения потребителей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго». Восстановление электросн...
Энергетики «Нижновэнерго» в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды в регионе
08 мая 2024, 11:00:42
Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжья» - «Нижновэнерго» продолжают устранение последствий аномального снегопада, который стал причиной локальных технологических нарушений на энергообъектах. К 9:00 мск 8 мая устранены повреждения на 68 линиях электропередачи, введены в работу 553 трансформаторных подстанций. Убрано более 55 упавших на провода деревьев, заменено св...
Компания:
Государство передаст акции свердловского электрозавода «Исеть» Ростеху
08 мая 2024, 09:59:48
Государство передаст госкорпорации "Ростех" в качестве имущественного взноса акции ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (завод "Исеть", Свердловская область), доля в котором принадлежала бизнесмену Малику Гайсину, но была изъята в доход государства по иску Генпрокуратуры, говорится в постановлении президента Владимира Путина. "Принять...
Энергетики восстановили электроснабжение высоковольтной и распределительной электрической сети в Свердловской области. Продолжается круглосуточная работа по заявкам жителей региона
07 мая 2024, 10:15:15
Сегодня ночью группировка «Россети Урал» завершила трехдневные восстановительные работы на линиях электропередачи распределительной сети в зоне своей территориальной ответственности. Всю ночь продолжались работы аварийно-восстановительных бригад по заявкам клиентов по сети 0,4 кВ, которые, в основном, связаны с повреждением вводов в жилые дома. Они идут и по настоящее время. Всег...