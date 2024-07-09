Аномально высокая температура воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России

Китайский конгломерат WZ Group, занимающийся торговлей сырьевыми товарами терпит убытки после пропажи партии меди из России стоимостью почти 20 миллионов долларов. Как указывает международное агенство Bloomberg, товар не был доставлен в назначенный порт и исходя из записей судоходной линии, которая обрабатывала партию, направлен в Турцию. Указан товар при этом был не как медь, а как более...