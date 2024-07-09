ФРП профинансировал проект по увеличению производства систем управления для вертолетных двигателей на сумму свыше 940 млн рублей

Фонд развития промышленности на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 подписал соглашение о финансировании проекта предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха из Пермского края в размере 942,9 млн рублей. Предприятие с привлечением льготных средств Фонда реализует проект по увеличению производства систем автоматического управления вертолетными двигателями. Подписи под документом в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина поставили директор ФРП Роман Петруца и управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов.

«Сегодня ФРП предоставил финансирование пермской компании «ОДК-СТАР» на сумму 942,9 млн рублей. Предприятие реализует проект по увеличению производства систем автоматического управления вертолетными двигателями. Хочу отметить, что ФРП профинансировал в Пермском крае 95 проектов на общую сумму 23,8 млрд рублей, это второе место среди регионов России по числу предоставленных льготных займов», – отметил директор ФРП Роман Петруца.

По итогам подписания Дмитрий Махонин поблагодарил Фонд развития промышленности РФ за сотрудничество.

«В этом году у нас в планах подписать пару десятков соглашений с фондом. Благодаря этому рассчитываем привлечь порядка 7 млрд рублей для нашей промышленности. Сегодняшнее соглашение с "ОДК-СТАР" позволит реализовать инвестпроект по производству агрегатов для вертолетной промышленности. Для нас это имеет большое значение. Понимаем, как сейчас важны вопросы импортозамещения, технологического суверенитета, выпуска всего, что касается летных программ. Помимо этого, новое производство создаст новые рабочие места, а также увеличит поступления в региональный бюджет», – подчеркнул губернатор.

«ОДК-СТАР» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) реализует проект, направленный на увеличение объемов производства систем автоматического управления (САУ) двигателей для вертолетов. Общий бюджет проекта составляет 1,2 млрд рублей, из которых 942,9 млн рублей предоставлено ФРП в виде льготного займа.

В состав САУ входят насос-регулятор, датчик центробежного насоса, электронный регулятор и исполнительный механизм. Системы полностью изготавливаются из отечественного сырья и компонентов.

«Благодаря финансированию по линии Фонда развития промышленности «ОДК-СТАР» нарастит производство САУ двигателей ТВ3-117 и ВК-2500 для гражданских вертолетов семейства Ми. В рамках реализации проекта будет создано 133 высокопроизводительных рабочих места», – отметил управляющий директор ОДК-СТАР Сергей Попов.