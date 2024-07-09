На транспортном обходе с. Сокуры в Татарстане приступили к укладке асфальтобетона

Всего в рамках реконструкции участка км 20 – км 43 автодороги Р-239 Казань – Оренбург со строительством обхода с. Сокуры необходимо уложить 326 тыс. тонн асфальтобетона. Проектом предусмотрена укладка двух слоев асфальтобетона общей толщиной 22 см.

На данный момент здесь ведутся земляные работы. Они выполнены на 41 % от всего объема. Устроено 754 тыс. кубометров насыпи и разработано 765 тыс. кубометров грунта. Также специалисты уже приступили к устройству дорожной одежды. Для увеличения несущей способности грунта земполотно усиливают армирующей прослойкой из геотекстиля. Верхний слой основания устраивают из песчано-гравийной смеси, обработанной цементом. В этом дорожно-строительном сезоне специалисты планируют уложить 100 тыс. тонн асфальтобетона (10 км нижнего слоя покрытия), к устройству верхнего – приступят в 2025 году.

На участке протяженностью около 24 км предусмотрено строительство двух мостов, шести путепроводов, четырех разноуровневых транспортных развязок и двух разворотных съездов, а также одного переезда для сельхозтехники. В работе – пять мостовых сооружений: четыре путепровода и мост через реку Меша. Наибольший объем работ выполнен на участке строительства путепровода в составе транспортной развязки на 24-м км автодороги Р-239 Казань – Оренбург. Сооружение обеспечит выход с основного хода дороги на обход села Сокуры. В рамках строительства четырехпролетного путепровода длиной 117 м мостостроители забили все 166 свай, которые будут служить основанием для опор моста. Их возведут к октябрю 2024 года. После этого специалисты приступят к монтажу балок пролетного строения и устройству мостового полотна. На двух путепроводах на 28-м и 29-м км автодороги Казань – Оренбург, проводятся работы по погружению свай. Кроме того, мостовики разобрали существующий путепровод через суходол на 21-м км и приступили к строительству нового. Чтобы работы не препятствовали движению, на участке построили объездную дорогу. Путепровод будет готов к эксплуатации уже в этом году. На участке строительства нового пятипролетного железобетонного моста протяженностью 174,5 м через р. Меша уже устроено 20 свай из 32 предусмотренных проектом. Специалисты демонтировали недействующий мост.

Поскольку участок автодороги проходит через густонаселенный район республики, для удобства его жителей проектом предусмотрено строительство шести надземных пешеходных переходов. Один из них, возле села Большие Кабаны, уже строят. К возведению остальных приступят к концу этого года.

Качество выполняемых работ контролируется специалистами строительного контроля ФГБУ «Росдортехнология» и сотрудниками лаборатории подрядчика. На объекте круглосуточно задействовано 218 человек и 94 единицы техники. К работам приступили в конце прошлого года. Завершить реконструкцию планируется на год раньше изначально установленного срока — в октябре 2026 года.

*** Реконструкция участка с 20 по 43 км трассы Р-239 Казань – Оренбург позволит повысить категорию дороги с III до IБ, а строительство 6-километрового транспортного обхода Сокуров позволит вывести транзитный транспорт из села и сделает проезд более комфортным и безопасным.