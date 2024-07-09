Около 270 тыс. жителей Ростовской области и Кубани остаются без света

Энергетики восстанавливают нарушенное из-за высокого сезонного потребления электроснабжение Ростовской области и Краснодарского края, где без света остаются почти 268,3 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ во вторник.

"В связи с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами, в Краснодарском крае происходят отключения объектов электросетевого хозяйства, которые затронули более 325 тыс. человек. По оперативным данным без электроснабжения остаются 42 тыс. потребителей. Количество потребителей без электричества (в Ростовской области) 226 тыс. 260 человек", - говорится в сообщении.

В понедельник глава региона Василий Голубев сообщил о частичном ограничении подачи электроэнергии на предприятия Ростовской области из-за жары для минимизации отключения света в домах жителей. Он не уточнил, в каком объеме будет ограничено энергоснабжение предприятий, отметив лишь, что "ограничения не повлияют на их работу".

Сообщалось также, что из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков атомной электростанции, аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 из энергосистемы региона выбыло около 1 ГВт.

"Ситуация в энергоснабжении донского региона экстремальная", - заявил накануне замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Владимира Клименко.

В настоящее время энергоблок N7 Новочеркасской ГРЭС включен в сеть.

Объем энергопотребления, как отмечала пресс-служба губернатора, приближается к предельному. В связи с этим на уровне федеральных структур, отвечающих за функционирование энергосистемы Ростовской области, были приняты решения о временных ограничениях подачи электроэнергии для предприятий и граждан.