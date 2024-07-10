Энергетики построили почти 150 км волоконно-оптических линий связи в Югре

«Россети» завершили строительство 147 километров волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Создание нового цифрового канала связи позволило повысить наблюдаемость сети, а также эффективность технологического управления энергообъектами. Стоимость реализации инвестиционного проекта составила более 480 млн рублей.

Современные цифровые системы передачи информации объединили 10 энергообъектов, питающих более 130 тысяч жителей Югры, а также инфраструктуру ЛУКОЙЛа, «Газпрома» и «Транснефти». За 6 месяцев специалисты «Россети Тюмень» смонтировали 147 километров ВОЛС с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Подвес оптического самонесущего кабеля выполнен на опоры действующих линий электропередачи 110 кВ. Для обработки цифровых сигналов на 6 подстанциях и секционирующем пункте выполнена установка активного сетевого и каналообразующего оборудования.

Технология передачи данных по волоконно-оптическому кабелю отличается высокой скоростью, устойчивостью к электромагнитным полям и грозовым явлениям, а также защищенностью от несанкционированного вмешательства. Оптика позволит мгновенно передавать сообщения с устройств релейной защиты и автоматики, показания информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и систем управления технологическими процессами в центры управления сетями.

«Россети Тюмень» активно развивают сеть цифровой связи в Тюменском макрорегионе. На данный момент совокупная протяженность эксплуатируемых компанией волоконно-оптических линий связи составляет порядка 11 тысяч километров.