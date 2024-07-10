В Волгоградской области в четырехполосное исполнение перевели еще 5,5 км трассы Р-22 «Каспий»

час назад
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Источник:
Росавтодор
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Заместитель министра транспорта Российской Федерации Виктор Тимофеев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в режиме видео-конференц-связи дали старт движению по капитально отремонтированному и расширенному с двух до четырех полос участку км 652 – км 657 трассы Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе Волгоградской области.

«Автомобильная дорога Р-22 «Каспий» – важное звено транспортной инфраструктуры в южных и центральных регионах нашей страны, она востребована как у туристов, так и у грузоперевозчиков. Модернизация этой транспортной артерии – крайне важная задача, которая реализуется Федеральным дорожным агентством. В настоящее время мы наблюдаем, как на дорожной сети нашей страны активно меняются трафик и направления транспортных потоков. Сегодня на отдельных участках трассы Р-22 «Каспий» средняя интенсивность уже превышает 16 тыс. автомобилей в сутки, поэтому остро стоит вопрос о расширении данной магистрали. В прошлом году мы приступили к капитальному ремонту участка с 652-го по 663-й км в Волгоградской области и уже сегодня открываем его первые 5,5 км. После ввода в строй оставшихся километров общая протяженность федеральной трассы в границах Волгоградской области в четырехполосном исполнении составит 80 км. Отмечу, что мы продолжим модернизировать данную трассу и в других субъектах нашей страны. В прошлом году масштабные работы по расширению «Каспия» были начаты в Московской области», – подчеркнул руководитель Росавтодора.

Благодаря реализации проекта пропускная способность дороги здесь увеличится с 11 до 18 тыс. автомобилей в сутки, а новая разворотная петля на 654-м км обеспечит безопасный разворот автотранспорта в направлении Волгограда и Москвы.

«Вводимый участок трассы Р-22 «Каспий» вблизи поселка Новониколаевский является результатом комплексной и успешной работы федеральных дорожников по расширению дорожной сети с двух до четырех полос. Это самым положительным образом уже сказывается, как на безопасности дорожного движения, так и на комфортности передвижения всех пользователей автомобильных дорог. Я поздравляю всех с сегодняшним событием и, прежде всего, трудовые коллективы, которые были задействованы в реализации указанного объекта», – отметил заместитель министра транспорта Российской Федерации Виктор Тимофеев.

Установка металлического барьерного ограждения по оси проезжей части данной трассы исключит самый опасный вид ДТП – лобовые столкновения. Капитально отремонтированный участок также снабжен дорожными знаками и боковым ограждением. Старые железобетонные водопропускные трубы заменены на металлические гофрированные – более устойчивые к разрушению.

Аналогичные работы предстоит выполнить и на второй половине участка – с 657-го по 663-й км: его также расширят до четырех полос и обустроят в соответствии с современными требованиями безопасности дорожного движения. Капремонт планируется завершить в 2026 году.

Заместитель начальника – директор филиала ФКУ Упрдор Москва – Волгоград в Волгограде Александр Колобродов отметил, что процесс производства работ организован таким образом, чтобы не снижать пропускную способность участка: сначала дорожники устраивают новые полосы, переключают на них движение, а затем приступают к капремонту старых полос. При помощи спецтехники проводят деструктуризацию старого бетонного покрытия, укрепляют основание дороги, после чего укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон. Такой подход позволяет обеспечить движение транспорта в двухполосном режиме и снизить риски ДТП во время проведения работ.

*** В ведении ФКУ Упрдор Москва – Волгоград находятся 2 493 км федеральных автомобильных дорог в пяти регионах Российской Федерации. В том числе 1 201 км проходят по территории Волгоградской области.

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