Энергетики повысили надежность электроснабжения города Белоярского

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Белоярская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией свыше 20 тысяч жителей Белоярского – единственного в Югре города, расположенного в Арктической зоне. Стоимость работ составила 1,2 млн рублей.

На подстанции энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов и провели техническое обслуживание выключателей, заземлителей, ячеек закрытых распределительных устройств и шунтирующих реакторов. Кроме того, для выявления и устранения скрытых дефектов специалисты компании с помощью промышленного тепловизора обследовали 210 единиц электрооборудования. Комплекс плановых работ на энергообъекте завершился успешными высоковольтными испытаниями.

Подстанция 110 кВ «Белоярская» является главным центром питания самого северного города Югры, где зимой абсолютный температурный минимум достигает минус 58 градусов. Своевременное проведение ремонтных работ позволило «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения социально значимых объектов, в числе которых 5 детских садов, 4 школы, 2 спорткомплекса, колледж, больница и аэропорт.