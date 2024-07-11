Путепровод на автодороге Р-120 в Брянской области ждет капитальный ремонт

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт путепровода через железную дорогу Брянск-Гомель. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Сооружение находится на км 14+500 автомобильной дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в обход города Брянска. Интенсивность движения транспорта по нему доходит до 12 720 машин в сутки.

«Проведение ремонтных работ на этом путепроводе крайне важно не только для местной, но и для международной логистики. Это связано с тем, что по автодороге Р-120 осуществляются региональные связи центральных и западных областей России с Республикой Беларусь», – сказал представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Евгений Лапин.

В ходе капитального ремонта планируется:

расширить существующую автодорогу с увеличением числа полос для движения с двух до четырех (по две полосы в каждом направлении), что обеспечит рост пропускной способности путепровода;

переустроить существующие опоры;

заменить балки пролетных строений;

обновить асфальтобетонное покрытие;

обустроить инженерные коммуникации.

После окончания работ территорию вокруг путепровода благоустроят.

Застройщик – ФКУ УПРДОР Москва-Бобруйск. Проектировщик – ООО ««ГеоДорПроект».