RusCable Live - Бремя гофры. Пластиковая ложь. Огонь, дым и удобство монтажа. Эфир 12.07.24

Мы так много говорим о кабеле, о его оболочке, об изоляции, о полимерах, но совсем забываем, что кабель — это только часть системы, вокруг которой десятки, а то и сотни различных аксессуаров и комплектующих, которые обеспечивают монтаж и работоспособность электроснабжения и связи. В прямом эфире мы постараемся отойти от темы кабеля чуть дальше и взглянуть на пару комплексных заявок, которые кабельщики не воспринимают как свои целевые.

Что обсудим в эфире:

Теневой кабельный холдинг. АМГ Электро, КабельПласт, ЛидерКабель, Родонит. Что это вообще такое?

Когда умрет кабельный бизнес, построенный на фальсификате. Мысли о лицензировании.

Алюминиевый бум. Сколько реально сплава в наших домах и почему это продолжится.

Бизнес на гофре и кабель-канале. Почему даже телеком-операторы начинают это дело?

Контрафакт на маркетплейсах ОЗОН. Две части в пересказе EL-комитета.

20 лет "Режкабелю" - ожидания от самого стильного кабельного завода.

Живой форум кабельщиков, группы по интересам и по киллограмму сала каждому. Что обсуждали на этой неделе?

Монтаж кабеля "живой силой". Сколько нужно китайцев для прокладки силового кабеля?

Кабельный ИННОПРОМ - собрали все, что нашли.

Работа, вакансии и дефицит кадров. Реальное положение дел и решения АЭК.

Слет Мастеров ВОЛС — это вам не "Золотая муфта". Новая традиция праздника под открытым небом. Анонс.

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