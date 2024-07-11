В Екатеринбурге направят более 120 млн рублей на развитие наземного метро в 2024 году

Более 120 млн рублей направят на развитие проекта наземного метров в Екатеринбурге в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС глава города Алексей Орлов в кулуарах Международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы в прошлом году на эти цели направили 50 млн рублей, то в этом году это уже более 120 млн рублей [будет потрачено] на совместные проекты, направленные на развитие проекта наземное метро. Потому что этот проект показал свою очень высокую востребованность", - сказал Орлов.

По данным главы города, в 2023 году утвержден проект планировки и межевания территории маршрута "Новокольцовский", начаты работы по подготовке проекта планировки и межевания территории Юго-Западного маршрута. В настоящее время прорабатывается вопрос строительства соединительной "скобы" в районе поселка Шувакиш, которая позволит сократить длину маршрута и время в пути из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Уточняется, что городские власти со своей стороны занимаются благоустройством пешеходных подходов и парковочных карманов, сносом ветхих и нелегальных построек вблизи станций. В 2024 году работы будут проводиться возле станций "ВИЗ", "Компрессорный завод", "Ботаническая", "Керамик", "Вторчермет", "Аппаратная" и "Шарташ".

Международная промышленная выставка "Иннопром" - одна из крупнейших в России и ЕАЭС. Проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года (исключением стал 2020 год, когда выставка была отменена из-за пандемии COVID-19). Организаторами выставок в России являются правительство Свердловской области, Министерство промышленности и торговли РФ. В 2024 году Объединенные Арабские Эмираты выступают в качестве страны - партнера выставки. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.