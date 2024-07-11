В Москве обсудили развитие транспортного комплекса Чукотки

Сегодня в Минтрансе России состоялась рабочая встреча Министра транспорта Романа Старовойта с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Основной темой повестки встречи стал вопрос модернизации авиационной отрасли в регионе.

Как подчеркнул Роман Старовойт, надежное транспортное сообщение является одним из приоритетов Чукотки, в силу труднодоступности и географических особенностей региона. Основную роль здесь играет воздушное сообщение. В рамках трех программ субсидирования авиаперевозок в 2023 году перевезено 67 тысяч пассажиров по 9 маршрутам. В этом году субсидирование рейсов продолжено.

Обсуждался вопрос реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Певек». В 2023 году в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» там была введена новая взлетно-посадочная полоса. Реконструкции также требует аэродромная инфраструктура аэропорта Анадыря. В частности, речь идет о реконструкции участка взлетно-посадочной полосы, перрона и мест стоянки воздушных судов, рулежной дорожки, и других элементов. Минтрансом России будет проработан вопрос поддержки реализации данного проекта.

Кроме того, рассмотрена тема возобновления воздушных рейсов по маршрутам Владивосток – Анадырь и Новосибирск – Анадырь.

В прошлом году в эксплуатацию введено 45,6 км автодороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь. Она свяжет Чукотский автономный округ с Магаданской областью и сетью дорог России, обеспечит круглогодичную транспортную доступность региона, позволит снизить себестоимость доставки грузов и пассажиров, улучшить экологическую обстановку и облегчить «северный завоз».