В Свердловской области реализован первый проект по общероссийской программе модернизации тепловой генерации

Филиалы Системного оператора ОДУ Урала и Свердловское РДУ реализовали комплекс режимных и организационных мероприятий для проведения реконструкции генерирующего оборудования турбоагрегата со станционным номером 7 (ТГ-7) Среднеуральской ГРЭС.

Проект реализован в рамках стартовавшей в 2019 году масштабной общероссийской программы, предусматривающей замену либо реконструкцию основного оборудования тепловых электростанций по итогам конкурентных отборов мощности (КОММод).

ТГ-7 Среднеуральской ГРЭС аттестован на рынке мощности с 1 июля 2024 года. Это первый проект, реализованный в рамках КОММод как на этой электростанции, так и в операционной зоне Свердловского РДУ.

В рамках мероприятий по модернизации генерирующего оборудования ТГ-7 Среднеуральской ГРЭС была предусмотрена и выполнена замена паровой турбины, что позволило значительно улучшить технико-экономические характеристики и надежность работы оборудования, впервые введенного в эксплуатацию в 1966 году. Также была изменена схема выдачи мощности ТГ-7 – теперь турбоагрегат подключен к шинам 110 кВ. После реконструкции, начатой 1 апреля 2023 года, оборудование успешно прошло комплексные испытания, по результатам которых установленная мощность турбоагрегата составила 97,201 МВт.

В ходе реализации проекта специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности, технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям и проверке их выполнения, согласовании задания на разработку проектной и рабочей документации, в рассмотрении и согласовании программ испытаний.

Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, рассмотрены акты об общесистемных технических параметрах и характеристиках генерирующего оборудования, а также отчеты о результатах испытаний.

О программе модернизации тепловой генерации

Программа модернизации тепловой генерации, утвержденная Правительством РФ и стартовавшая в 2019 году, направлена на продление паркового ресурса генерирующего оборудования тепловых электростанций, улучшения его технико-экономических характеристик, эффективности, надежности, маневренности и ремонтопригодности.

Программа предусматривает замену либо реконструкцию основного оборудования 43 ГВт мощностей ТЭС в ЕЭС России в течение десяти лет. Конкурентный отбор оборудования, соответствующего установленным Правительством РФ критериям (КОММод), проводит Системный оператор Единой энергетической системы. В 2019 году проведен первый отбор проектов модернизации на 2022–2024 гг. и второй отбор на 2025 год. В 2020 году – на 2026 год. В 2021 году проведен отбор проектов модернизации на 2027 год и отбор проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, на 2027–2029 годы.

В настоящее время в рамках программы реализуется 127 проектов модернизации тепловой генерации суммарной установленной мощностью 26,8 ГВт (62% от утвержденной Правительством РФ программы модернизации), в том числе пять проектов, предусматривающих применение инновационных ГТУ отечественного производства, суммарной мощностью 1,6 ГВт.