В Якутске построят коррекционную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья

Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия) выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства специальной общеобразовательной школы №4 в Якутске. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Республике Саха ведется активное строительство образовательных учреждений. Так, в 2024 году в регионе планируют возвести 16 школ, 5 из которых откроют в республиканской столице.

На улице Пирогова в Якутске введут в эксплуатацию школу на 180 мест, куда переедет специальная коррекционная школа №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Утвержденная экспертами документация предполагает оборудование в четырехэтажном здании не только учебных классов, но и кабинетов медицинской и психологической поддержки детей, игровой комнаты, столярной и швейной мастерских, столовой на 90 мест.

Также в учреждении появятся зоны рекреации, актовый зал на 144 места с эстрадой, артистическая с костюмерной, спортивный, тренажерный залы и зал для ЛФК.*

Застройщик – ООО «ПРОШКОЛА №25». Проектировщики – ООО «РОСТРОЙПРОЕКТ», ООО «ТУЙМААДА СТРОЙ», НИУ «Высшая школа экономики».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.